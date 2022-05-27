Akkız, Alpagu Han ve teginler için harekete geçti! Destan 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Oyun kurmak gerek”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Akkız'ın "Oyun kurmak gerek" sözleri damga vurdu.
Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi.
DESTAN 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır.
KAFESTEKİ DİŞİ KURT
İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi.