Akkız, Alpagu Han ve teginler için harekete geçti! Destan 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Oyun kurmak gerek”

DESTAN 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır.