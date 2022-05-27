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    • Televizyon
    • 27.05.2022 21:45
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    • 27.05.2022 21:56
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    Akkız, Alpagu Han ve teginler için harekete geçti! Destan 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Oyun kurmak gerek”

    Akkız, Alpagu Han ve teginler için harekete geçti! ATV’nin sevilen dizisi Destan’ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümünden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin fragmanı, adeta nefes kesti. Akkız’ın Alpagu Han ve teginler için harekete geçtiği fragmana “Oyun kurmak gerek” sözleri damga vurdu. İşte başrollerinde Edip Tepeli, Ebru Şahin ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı Destan’ın yeni bölüm fragmanı...

    “Oyun kurmak gerek”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Akkız'ın "Oyun kurmak gerek" sözleri damga vurdu.

    Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi.

    DESTAN 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır.

    KAFESTEKİ DİŞİ KURT
    İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi.

        BATUGA, AKKIZ'A AŞKINI İTİRAF EDİYOR
        Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır.

        OYUN İÇİNDE OYUN KURAN KAYA VE OBAR
        Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti.

        ÖLÜMÜN KIYISINDA BİR ULU ECE
        Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti.
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        Haberler Televizyon Akkız, Alpagu Han ve teginler için harekete geçti! Destan 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Oyun kurmak gerek”
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