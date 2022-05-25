Kuruluş Osman’da duygusal anlar: Bala Hatun Osman Bey’e evlat müjdesi verdi

'Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümünde Osman Bey obaya girer. Otağ önüne gelir. Çocukları Alaeddin, Orhan ve Fatıma'nın sessizce otağ önünde oturduklarını görür.
Bir gariplik olduğunu anlayan Osman Bey "Fatma'm! Güzel kızım. Orhan! Alaeddin'im… Hayır olsun! Ne deyü asık yüzleriniz? Küstünüz mü yoksa?" sorusuna Fatıma "Bala anam, hastadır baba…" diye cevap verir. Alaeddin, anası Bala Hatun'un durumunun pek iyi görünmediğini söylemesi üzerine Osman Bey, telaşla otağa girer. Ayşe, Aygül ve Malhun Hatunlardan, Bala'nın yorgunluktan baygın düştüğü öğrenir.
Otağda Bala Hatun'un uyuduğu odaya giren Osman Bey, Bala Hatunu uyandırmadan saçlarını okşar "Bala'm! Senin saçına rüzgâr değse benim yüreğim üşür. Osman'ın seni böyle görende güçsüz kuvvetsiz bir adam olur. Hayde kalk da güç ver bana…" diyerek alnından öper.