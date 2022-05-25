Kuruluş Osman’da duygusal anlar: Bala Hatun Osman Bey’e evlat müjdesi verdi

Bir gariplik olduğunu anlayan Osman Bey "Fatma'm! Güzel kızım. Orhan! Alaeddin'im… Hayır olsun! Ne deyü asık yüzleriniz? Küstünüz mü yoksa?" sorusuna Fatıma "Bala anam, hastadır baba…" diye cevap verir. Alaeddin, anası Bala Hatun'un durumunun pek iyi görünmediğini söylemesi üzerine Osman Bey, telaşla otağa girer. Ayşe, Aygül ve Malhun Hatunlardan, Bala'nın yorgunluktan baygın düştüğü öğrenir.