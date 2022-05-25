Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Aksakallılarla buluşan Osman Bey’in yeni hedefi Bursa!

Aksakallıların başının, Osman Bey'e güvenen Türkmenlerin, İnegöl fethiyle taşkın bir sel gibi garba geldiklerini söylemesine üzerine Osman Bey "Eyvallah... Biz de fetih davasını bundan güderiz! Konmamış, yurt edinmemiş tek bir Türkmen kalmayacak. Dileyene köy, dileyene ova… Madem taşkın sele denk gelirler, var gücümüzle Bursa'ya uzanırız! O taşkın sel ile surlarını döveriz! İznik'e, Yenişehir'e dayanırız! Yeter ki bizden olan bize gelsin! " sözleriyle fetihlerin devam edeceğini belirtir.