Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Aksakallılarla buluşan Osman Bey’in yeni hedefi Bursa!

Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümünde İnegöl fethinin ardından Osman Bey, Aksakallılarla onların mekanında buluştu.
Aksakalların mekanında Kayı'nın sancağının diğer Türk Boylarının sancaklarından büyük olması Osman Bey'in dikkati çekerken Osman Bey'in "Kayı'nın sancağı neden diğerlerinden büyüktür? Evveli böyle değildi!" sorusuna Aksakallıların başı "Kayı büyüdükçe sancağı da büyür! Ta ki cümle cihanı kaplayana kadar! Amma unutmayasın, heybetiyle bir derdi de büyür!" şeklinde cevap vererek diğer Türk boylarının Kayı'nın sancağı altında toplanacağının işaretini verdi.
Aksakallıların başının, Osman Bey'e güvenen Türkmenlerin, İnegöl fethiyle taşkın bir sel gibi garba geldiklerini söylemesine üzerine Osman Bey "Eyvallah... Biz de fetih davasını bundan güderiz! Konmamış, yurt edinmemiş tek bir Türkmen kalmayacak. Dileyene köy, dileyene ova… Madem taşkın sele denk gelirler, var gücümüzle Bursa'ya uzanırız! O taşkın sel ile surlarını döveriz! İznik'e, Yenişehir'e dayanırız! Yeter ki bizden olan bize gelsin! " sözleriyle fetihlerin devam edeceğini belirtir.