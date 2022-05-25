Kosses İslam’la şereflendi! Osman Bey: “Evvel dostumdun, imdi din gardaşım oldun Kosses”

Hainin kim olduğunu öğrenmek için Kosses'in Roma'yla dost olmak gerektiği fikrine Osman Bey "Öyle ya Kosses! Burada senin yardımın gerek. Bursa'daki düzenini sürdür sen. Tüccar kisvesinde ticaretini eyle…" diyerek Kosses'ten, Bursa ve Yenişehir'in zayıf yanlarını öğrenmesini ister. Osman Bey'in bir an önce harekete geçelim isteğine Kosses "Fakat öncesinde sana söylemem gereken mühim bir şey var" diyerek Müslüman olacağını söyler.