Kuruluş Osman 96. bölüm fragmanı nefes kesti: “Eğer bir oyun varsa bu işte, o vakit kelleni yerde bil!”

Edebalı'nın "Sen Kelime-i Şehadeti yüreğinde zikretmişsin belli ki. İmdi bir de dilinle ikrar eyleyesin" demesi üzerine Kosses "Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olur.

Kosses'in Müslüman olması üzerine Osman Bey, Kosses'e sarılarak "Evvel dostumdun imdi din gardaşım oldun Kosses. Rabbimden niyazım cenk meydanında yan yana olduğumuz gibi, Rabbimin huzurunda da bir safta olmaktı. Elhamdulillah." diyerek sevincini dile getirir.