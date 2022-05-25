Kardeşlerim 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Orhan’dan boşanan Şengül, Ömer’i çıldırttı!

Kardeşlerim'in 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Orhan ile Şengül'ün boşandığı görüldü. Orhan'ın yeğenlerini evsiz bırakmaya çalışan Şengül'ün kümesi yıktırma kararı ise Ömer'i çıldırttı.
Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 53'üncü bölümde neler oldu?
TOLGA'NIN BABASI AKİF'TEN OKULU SATIN ALDI
Sevgi Teyze'ye borçlarını ödemek için Asiye, Orhan Amcasının yanında işe girince Aybüke ile araları bozuldu.
Babaları ile annelerini barıştırmaya çalışan Oğulcan'ın piknik planı işe yaramadı.