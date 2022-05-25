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    • Televizyon
    • 26.05.2022 01:44
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    • 26.05.2022 01:47
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    Kardeşlerim 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Orhan’dan boşanan Şengül, Ömer’i çıldırttı!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana; Orhan’dan boşanan Şengül’ün Asiye’leri evsiz bırakması damga vurdu. Bunun üzerine çıldıran Ömer’in “Şimdi sıra bende! İstemiyorum seni, git” sözleri dikkat çekti. İşte atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 54. bölüm 2. fragmanı...

    Orhan’dan boşanan Şengül, Ömer’i çıldırttı!

    Kardeşlerim'in 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Orhan ile Şengül'ün boşandığı görüldü. Orhan'ın yeğenlerini evsiz bırakmaya çalışan Şengül'ün kümesi yıktırma kararı ise Ömer'i çıldırttı.

    Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 53'üncü bölümde neler oldu?

    TOLGA'NIN BABASI AKİF'TEN OKULU SATIN ALDI
    Sevgi Teyze'ye borçlarını ödemek için Asiye, Orhan Amcasının yanında işe girince Aybüke ile araları bozuldu.

    Babaları ile annelerini barıştırmaya çalışan Oğulcan'ın piknik planı işe yaramadı.

        Şengül, Asiye'nin Orhan'ın yanında çalıştığını öğrenince kardeşlere tavır yaptı.

        Suzan'ı çıkartmak için okulu Tolga'nın babasına satan Akif parayı eşini çıkartmak yerine borsadan hisse aldı.

        Nebahat ve ortağı Suzan'ı hapisten kurtarmak için harekete geçti.
            Bakan Kurum’dan A Haber’de önemli açıklamalar
            Haberler Televizyon Kardeşlerim 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Orhan’dan boşanan Şengül, Ömer’i çıldırttı!
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