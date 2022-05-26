96. bölüm fragmanı: Çoban Ali'yle Osman birbirine düşecek! Kosses'in Müslüman olduğu Kuruluş Osman'da büyük gürültü koparacak plan!

ATV'nin her bölümü ilgi ile izlenen dizisi Kuruluş Osman 95. bölümüyle nefesleri kesti. Kosses'in Müslüman olduğu sahne sosyal medyaya damga vurdu. ''İslam'dan başka hiçbir şeyin bana huzur vermeyeceğini anladım." diyen Kosses Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Fenomen dizinin takipçileri 96. bölümü beklerken fragman geldi. Fragmana Osman Bey'in "Eğer bir oyun varsa bu işte, o vakit kelleni yerde bil!" sözleri damga vurdu.
KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. 96. bölümde neler olacağı merak edilirken fragman geldi.
Fragmana Osman Bey'in "Eğer bir oyun varsa bu işte, o vakit kelleni yerde bil!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 96. bölüm fragmanı...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümünde Kosses, Osman Bey'i otağında ziyaret eder. Osman Bey'le ittifak etmesiyle birlikte İslam'ı tanımaya ve ısınmaya başlayan Kosses, hızla Hristiyanlıktan uzaklaşmaya başlar. Osman Bey ve sadık müttefiki olan Kosses'le İnegöl'ün fethi sonrası, Konstantiniyye'nin ve Bizans İmparatoru'nun komutanı olan Ramanos'un vereceği tepkileri konuşurlar.
Kosses'in, Ramanos'un çok tehlikeli biri olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey "İçimizde bir kulağı olmasa bu kadar kendinden emin olamaz. İçimizde Roma'ya köpeklik eden bir hain vardır! Bursa'ya açılan yolun önünde durmaya yeltenecektir.'' diyerek karşılık verir.
Hainin kim olduğunu öğrenmek için Kosses'in Roma'yla dost olmak gerektiği fikrine Osman Bey "Öyle ya Kosses! Burada senin yardımın gerek. Bursa'daki düzenini sürdür sen. Tüccar kisvesinde ticaretini eyle…" diyerek Kosses'ten, Bursa ve Yenişehir'in zayıf yanlarını öğrenmesini ister.
KOSSES İSLAM'LA ŞEREFLENDİ
Osman Bey'in bir an önce harekete geçelim isteğine Kosses "Fakat öncesinde sana söylemem gereken mühim bir şey var" diyerek Müslüman olacağını söyler.