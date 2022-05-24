Destan’da romantik anlar: Batuga ve Akkız aşklarını itiraf ettiler! “Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm”

'Destan'ın 24'üncü bölümünde yeniden doğan Batuga; Akkız, Alpagu Han, Temur, Kaya ve Saltuk'u İtbarakların elinden kurtarır. Batuga savaşta Obar'ı yaralarken Barak Han'ın tacının İtbarakların eline geçmesini engellemiştir.
Batuga'nın İtbraklarla savaşında en büyük yardımcısı ise kahramanca savaşan Akkız olmuştur. Gök Saray'a kahraman olarak dönen Batuga'ya Alpagu Han, Oğuz Han'ın altın yayı ve üç gümüş okunu, Akkız'a ise Altay Dağları'nın çeliğinden dövülen, Ötüken Ormanı'nın toprağından kalıplanan ve Orhun Nehri'nin kaynağından çifte su verilmiş kılıç hediye eder.
Batuga ve Akkız, Alpagu Han'ın önünde diz çöküp bağır basarak İtbaraklara ve Türk soyuna ilişen herkesle savaşacakları andını verirler.