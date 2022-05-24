Destan’da romantik anlar: Batuga ve Akkız aşklarını itiraf ettiler! “Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm”

Batuga, Akkız'ın çocukken kendisine verdiği tahta kılıcı hiç unutmadığını ve suskunluğunu onla bozduğunu belirtirken Akkız ise "İyi ki sağaldın geri döndün de omzundan ayrı koymadın beni" diyerek Batuga'ya olan aşkını dile getirir.