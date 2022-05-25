Bala Hatun ve Turgut Alp'in ölüm döşeğinde olduğu diziye efsane transfer! Kuruluş Osman'a yeni düşman geldi! Moğol komutanı Cebe kimdir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnegöl'ün fethinden sonra ağabeyi Gündüz Bey'i kaybeden, Nikola'nın ise kellesini alan Osman Bey yeni hedefini belirledi. Osman Bey yeni hedefini belirlerken yeni düşmanlarını da ortaya çıkardı. Bitinya'da hakim güç olan Osman Bey hedefine hangi şehri koydu? Osman Bey o şehri almak için hangi planları yaptı?

İnegöl'ün fethi sonrası Kayı obasında herkesin yüzü güldü. Fetihlerin ardı arkası kesilmezken Osman Bey yeni hedefini Bursa olarak belirledi. Bursa'yı almak isteyen Osman Bey'in yol haritası merak konusu oldu.

İnegöl'ün fethi Kostantiniyye'de de büyük ses getirdi. Osman Bey'in güçlenerek ilerlemesi düşmanlarına korku saldı. Moğol komutanı Cebe de Osman Bey'e karşı kurulan kirli ittifakın önemli parçalarından biri oldu. Cebe, Osman Bey'e karşı kurulacak olan şer ittifakının bir üyesi olarak uç bölgesine geldi. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e karşı bir oyun hazırlığına girişti.

Usta Arius'un öğrencisi Barkın'ın düşmanlığı da yeni bir boyut kazandı. Barkın, İnegöl'ün fethedillmesinin ardından yeni planların hazırlığına başladı.

Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yaptı.