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    • Magazin
    • 26.05.2022 09:46
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    • 26.05.2022 09:46
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    Bala Hatun ve Turgut Alp'in ölüm döşeğinde olduğu diziye efsane transfer! Kuruluş Osman'a yeni düşman geldi! Moğol komutanı Cebe kimdir?

    Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmeliğini Metin Günay (1-64); Ahmet Yılmaz'ın (65-) yaptığı Bozdağ Film imzalı filmde şok gelişme yaşandı. Ortalığı birbirine katacak yeni bir karakter diziye dahil oluyor. Osman Bey'e kök söktürecek. Peki Moğol komutanı Cebe kimdir?

    Kuruluş Osman’a yeni düşman geldi! Bala Hatun ve Turgut Alp’in ölüm döşeğinde olduğu diziye efsane transfer! Moğol komutanı Cebe kimdir?

    ATV'nin reytig rekorları kıran Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katıldı. Geçtiğimiz hafta Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak ve Nikola karakterine hayat veren Erkan Avcı diziye veda etmişti. Bu hafta ise Osman Bey'e yeni düşman göründü. 3 sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmayan fenomen dizinin oyuncu kadrosuna taze kan geldi. Osman Bey'i epey zorlayacak. En büyük düşmanı Nikola'dan henüz yeni kurtulan Osman Bey bu kez Moğol komutanı Cebe ile savaşacak. İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN'A TAZE KAN!

    Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu bölümleriyle her hafta reytingleri alt üst ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan dizi 25 Mayıs Çarşamba akşamı 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    MOĞOL KOMUTANI CEBE KİMDİR?

    95. bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Fragmanda Osman Bey'in karşısına yeni bir düşman çıktığı görüldü.

    Moğol Komutanı Cebe adlı bu düşman, kendini Osman Bey'e ''Başladığı işi bitirmeden hiçbir yere gitmez.'' sözleriyle tanıttı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    İnegöl'ün fethinden sonra ağabeyi Gündüz Bey'i kaybeden, Nikola'nın ise kellesini alan Osman Bey yeni hedefini belirledi. Osman Bey yeni hedefini belirlerken yeni düşmanlarını da ortaya çıkardı. Bitinya'da hakim güç olan Osman Bey hedefine hangi şehri koydu? Osman Bey o şehri almak için hangi planları yaptı?

    İnegöl'ün fethi sonrası Kayı obasında herkesin yüzü güldü. Fetihlerin ardı arkası kesilmezken Osman Bey yeni hedefini Bursa olarak belirledi. Bursa'yı almak isteyen Osman Bey'in yol haritası merak konusu oldu.

    İnegöl'ün fethi Kostantiniyye'de de büyük ses getirdi. Osman Bey'in güçlenerek ilerlemesi düşmanlarına korku saldı. Moğol komutanı Cebe de Osman Bey'e karşı kurulan kirli ittifakın önemli parçalarından biri oldu. Cebe, Osman Bey'e karşı kurulacak olan şer ittifakının bir üyesi olarak uç bölgesine geldi. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e karşı bir oyun hazırlığına girişti.

    Usta Arius'un öğrencisi Barkın'ın düşmanlığı da yeni bir boyut kazandı. Barkın, İnegöl'ün fethedillmesinin ardından yeni planların hazırlığına başladı.

    Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yaptı.

        BALA HATUN ÖLECEK Mİ?

        Bala Hatun'un hastalığı da günden güne arttı. Kayı obasında moralleri bozan bu durum şehzadeleri de etkiledi. Osman Bey de Bala Hatun'un iyi görünmediği haberini aldı.

        Bala Hatun'un hastalığının bir müjdenin habercisi olup olmadığı Kuruluş Osman'ın merak edilenlerinden oldu. Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu Beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına geldi.

        Osman Bey ile Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe yeniden bir oyun düzenledi. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

        TURGUT ALP ÖLDÜ MÜ?

        Turgut Alp ve alpları, ormanlık alanda tuzağa düştü. Turgut Alp göğsüne gelen okla yaralandı. Turgut Alp'in kafasına tekme atan kim? Turgut Alp ölecek mi? Her hafta heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen Kuruluş Osman 95. Bölümü ile atv'de.
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