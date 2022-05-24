Destan’da nefesler tutuldu: Batuga ve Akkız savaşta Obar ile İtbarakları böyle mağlup ettiler!

Batuga "Ben, Alpagu Han oğlu Batuga… Ulu Gök Tengri'nin muştusu. İtin soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İtbarakları yok etmeden tek bir Türk esen kalmayacak…" komutuyla birlikte Dağbanlar ve Kuzubeg ile gelen Gökbenler coşkulu bir şekilde İtbarakların üstüne koşar. Batuga, Obar'a doğru ilerlerken yiğitçe savaşıp hepsini bir bir yere serer. Akkız da Batuga'nın gelmesiyle yeniden bir kahraman gibi çarpışmaya başlar. Obar ise Batuga'nın hançerinden aldığı yaradan dolayı gittikçe güçsüzleşmektedir. Yarası kötü durumda olan Obar ve İtbaraklar savaş alanından geri çekilirler.