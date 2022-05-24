Destan’da nefesler tutuldu: Batuga ve Akkız savaşta Obar ile İtbarakları böyle mağlup ettiler!

'Destan' 24'üncü bölümünde İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bulmak için Gök Saray'a giren Akkız, Yaman ve Sırma yaralı Gökben tarafından odaya kilitlemişlerdi.
Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden Mei Jin kurtarırken Kaya, Alpagu'yu öldürmediği ve elinde koz olarak tuttuğunu öğrendiği Obar'la hesaplaşmak için otağına gider.
Obar'la yeniden anlaşmak için Barak Han'ın tacının elinde olduğunu söyleyen Kaya, Mei Jin'in gönderdiği bitikle şok olur. Mei Jin'in isimsiz gönderdiği bitikte Barak Han'ın tacının ellerinde olduğu ve Alpagu Han, Temur ve Saltuk karşılığında takas için Bozat Çayırı'na gelmesi yazılıdır. Kaya'yı esir alarak kendine kalkan yapan Obar; Alpagu Han, Temur ve Saltuk'u alarak takas alanına gelir.