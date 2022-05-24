Destan’a damga vuran sahne: Çift Başlı Kurt yeniden doğuyor! “İt soyunu yok etmek için yeniden doğdum!”

'Destan'ın 24'üncü bölümünde Ulu Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanır.
Gözleri kapalı bir şekilde yatan Batuga'nın yanında Arçuray, Çolpan, Kuzubeg ve birkaç Gökben vardır. Arçuray'ın "Oğuz Atasının soyu, Türk'ün muştulanan oğlu. Gök Orda'nın tek umudu…'' sözleri sonrası Batuga yavaş yavaş el parmakları oynatmaya başlar.
Arçuray'ın "Hanlığının tuğu gökte hep dalgalanacak olan Batuga. Sesimi işit. Yüreğini Gök Tengri'nin buyruğuna aç. Yaraların sağaldı. Acıların kurudu. Aldığı ilk can atalarının yenildiği tek düşman, olan Batuga… İmdi artık kalkma vaktidir." komutuyla titremeye başlar.