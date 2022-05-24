Destan’a damga vuran sahne: Çift Başlı Kurt yeniden doğuyor! “İt soyunu yok etmek için yeniden doğdum!”

Çolpan, Kuzubeg ve Gökbenler şaşkınlıkla Batuga'ya bakarken Arçuray "İlkin anası Tılsım'dan doğdu. İmdi de toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunla artık sen ruh olacaksın… Akkız, yürek olup tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek Çift Başlı Kurt olacaksınız. Birlikte İtbarakları yeneceksiniz…" demesiyle Batuga gözlerini açar. Batuga'nın yeniden doğduğuna şahit olan Çolpan'ın gözlerine yaşlar dolar. Kuzubeg ve Gökbenler ise büyük bir şok içindelerdir.