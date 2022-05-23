Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 24.05.2022 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 01:46
    ABONE OL

    Kuruluş Osman 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir...”

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanına “Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir...” sözleri damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman, sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Kuruluş Osman’ın 95. bölüm 2. fragmanı...

    “Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir...”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. "Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir..." sözlerinin damga vurduğu fragman yeni bölüm öncesi nefes kesti.

    Fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. İşte 94'üncü bölümde yaşananlar...

    OSMAN BEY VE ALPLARİ İNEGÖL'Ü FETHETTİ
    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 94'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 94'üncü bölümüne İnegöl Kalesi'nin fethi, Gündüz Bey'in şehit olması ve Osman Bey'in Nikola'nın cezasını kesmesi damga vurdu.

    #TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

        Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırarak, kaleye girip fethettiler. İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. İnegöl'ü fetheden Osman Bey, kale burçlarına Kayı Sancağı astırıp ezan ve Fetih Suresi okuttu. Osman Bey ve Alpları, İnegöl Kalesi'nde ilerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alıp surlardan düştü.

        Ağır yaralanan Gündüz Bey, kalenin odalarından birisine taşınıp Kumral Abdal tarafından tedavisi yapıldı. Tedaviye rağmen iyileşmeyen Gündüz Bey, kardeşi Osman Bey'i çağırttı. Osman Bey'e, Gündüz Bey "Benim vaktim doldu gardaşım! Emanetlerime sahip çıkasın Osman! Vakit geldi… Babamla anam bekler Osman…'' sözleriyle veda etti.

        Gündüz Bey ve Osman Bey helalleşti. Helalleşme ardından Gündüz Bey, Kelime-i Şehadet getirerek son nefesini verip, şehit oldu.

            İnegöl'ün Fethi sırasında Tekfur Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. Esir düşen Nikola bir süre zindanda bekletildikten sonra fetihi tamamlayan Osman Bey tarafından infaz edilerek cezası kesildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir...”
                SON DAKİKA