Kuruluş Osman 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir...”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. "Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir..." sözlerinin damga vurduğu fragman yeni bölüm öncesi nefes kesti.
Fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. İşte 94'üncü bölümde yaşananlar...
OSMAN BEY VE ALPLARİ İNEGÖL'Ü FETHETTİ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 94'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 94'üncü bölümüne İnegöl Kalesi'nin fethi, Gündüz Bey'in şehit olması ve Osman Bey'in Nikola'nın cezasını kesmesi damga vurdu.
#TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.