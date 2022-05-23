Esra Erol’da böylesi görülmedi! Acılı anne gözyaşları içinde yalvardı! Genç kız ‘ben size layık değilim’ diyerek ailesini reddetti

Filiz Direkçi, Esra Erol'da programına görüntülü olarak bağlanarak Meryem Direkçi'nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söylemişti.
Esra Erol'dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Bir gün kızımla komşuma oturmaya gittik. Yemek yedik, her şey normaldi. Kızım tuvalete girdi. Yan binada oturan kardeşimin eşi dışardan bana seslendi. 'Meryem kaçıyor, gördün mü?' dedi. Ben öyle fark ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Kızının peşinden koşsa da yetişemeyen Filiz Hanım, Esra Erol'dan yardım istemişti. Gözü yaşlı anneye yardım eli uzatan Erol, bugünkü canlı yayında müjdeli haberi verdi.