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    • Televizyon
    • 23.05.2022 19:35
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    • 23.05.2022 19:45
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    Esra Erol’da böylesi görülmedi! Acılı anne gözyaşları içinde yalvardı! Genç kız ‘ben size layık değilim’ diyerek ailesini reddetti

    Esra Erol’un sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı. Gaziantep’ten programa başvuran ve 18 yaşındaki kızı Meryem Direkçi’nin evden kaçtığını belirten Filiz Direkçi, müjdeli haberi canlı yayında aldı. Genç kızı bulan Esra Erol, Meryem Direkçi’yi programa görüntülü bağlayarak annesiyle yüzleştirdi. Filiz Hanım, gözyaşları içinde kızına ‘dön’ çağrısı yaparken Meryem’in sözleri herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da böylesi görülmedi! Acılı anne gözyaşları içinde yalvardı! Genç kız ‘ben size layık değilim’ diyerek ailesini reddetti

    Filiz Direkçi, Esra Erol'da programına görüntülü olarak bağlanarak Meryem Direkçi'nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söylemişti.

    Esra Erol'dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Bir gün kızımla komşuma oturmaya gittik. Yemek yedik, her şey normaldi. Kızım tuvalete girdi. Yan binada oturan kardeşimin eşi dışardan bana seslendi. 'Meryem kaçıyor, gördün mü?' dedi. Ben öyle fark ettim" ifadelerini kullanmıştı.

    Kızının peşinden koşsa da yetişemeyen Filiz Hanım, Esra Erol'dan yardım istemişti. Gözü yaşlı anneye yardım eli uzatan Erol, bugünkü canlı yayında müjdeli haberi verdi.

        ESRA EROL MERYEM'İ BULDU
        Başarılı sunucu, Filiz Hanım'ın kızı Meryem'e ulaştı ve genç kızı canlı yayına görüntülü olarak bağladı. Filiz Hanım, müjdeli haberi alır almaz Esra Erol'a sarılırken Meryem'in açıklamaları şoke etti.

        Programda annesiyle yüzleşen Meryem, "Gaziantep'te bir ablanın yanındayım. Annemin sesini duymak istemiyorum, dayanamıyorum. Benim annem çok iyi bir insan. Ben anneme ve babama layık bir evlat değilim. Geri dönmeyeceğim" dedi.

        Filiz Hanım da "Daha yaşın 18. Hiçbir şey için geç değil. Sana ailenden başkası yardımcı olamaz. Sana benden başka yardımcı olan olmaz. Çık gel kızım" ifadelerini kullandı.

            "Annemin canını daha fazla yakmak istemiyorum" diyen Meryem, "Kendi ayağımın üzerinde duracağım. Gaziantep'in dışında yaşayacağım. Ne anneme ne babama iyi bir evlat olamadım. Esra Erol'dan yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

            Ailesinin kendisine iyi davrandığını dile getiren Meryem, "Annemden çok babamı severim, bana hiçbiri şiddet uygulamadı. Abimlerle de aram çok iyi" dedi.

            Ailesinin kendisine güvenmediğini dile getiren Meryem, "Bunun nedeni benim birkaç kez evden kaçmam ama bu durum beni rahatsız ediyor" diye konuştu.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da böylesi görülmedi! Acılı anne gözyaşları içinde yalvardı! Genç kız ‘ben size layık değilim’ diyerek ailesini reddetti
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