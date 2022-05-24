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    • Magazin
    • 25.05.2022 10:20
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    • 25.05.2022 10:20
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    Narsist rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Final yapan Masumlar Apartmanı'nın ekibinden yeni dizi yolda! Yerini dolduracak! Anlaşma yapıldı

    Masumlar Apartmanı 71. bölümüyle final yapıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin yerine ise Kral Kaybederse geçecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynayacağı konuşulan diziyi Masumlar Apartmanı'nın ekibi çekecek. Masumlar Apartmanı'nın yapımcısı OGM Pictures Star'la içerik anlaşması yaptı. Peş peşe yeni diziler hazırlamaya başlayan OGM Pictures Kral Kaybederse ile dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolü paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yerini başarIlı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Kral Kaybederse ile doldurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

    Final yapan Masumlar Apartmanı’nın ekibinden yeni dizi yolda!

    Final yapan Masumlar Apartmanı'nın ekibinden yeni dizi yolda! Yerini dolduracak! Narsist rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Anlaşma yapıldı gümgür gümbür geliyor. 2 sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve tam 71 bölüm çekilen Masumlar Apartmanı dizisi son bölümüyle 24 Mayıs'ta seyircisiyle buluşacak. Safiye, Gülben, Han ve Neriman adındaki 4 kardeşin hayat hikayelerinin konu edinildiği fenomen dizi mutlu sonla ekranlara veda ediyor. Ancak seyircinin üzüntüsü kısa sürecek. Çünkü yeni dizi geliyor.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından uyarlan Masumlar Apartmanı'nın final yapmasının ardından seyirciler yeni dizi için yoğun talepte bulundu. Duyumlara göre Budaycıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı kitabı da önümüzdeki sezon ekranlarda olacak.

    KRAL KAYBEDERSE

    Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi dizilerden sonra Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı eseri de televizyona uyarlanacak.

    Dizinin başrolünün kim olacağ konusunda da Kıvanç Tatlıtuğ'un adı geçiyor.

    Kenan adlı narsist ve vurdumduymaz bir adamın hikâyesini anlatan dizinin detayları yavaş yavaş netleşiyor.

    MASUMLAR APARTMANI EKİBİNDEN YENİ DİZİ!

    Diziyi bu hafta 71. Bölümde final yapacak olan "Masumlar Apartmanı"nın ekibi çekecek. Dizinin yönetmen koltuğunda bu sene başarılı rejisiyle birçok törende ödül alan Çağrı Vila Lostuvalı oturacak. Projeyi Masumlar'ın yazar ekibi kaleme alıyor. Dizinin senaryo çalışmaları devam ediyor.

        KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

        Gerçek hayattaki olaylara dayanan kitapta Kenan, çocukken ağır yaralar almış ve yaşadığı travmalar sonucu narsist ve vurdumduymaz bir kişiliğe bürünmüştür. Etrafında pek çok kadın olmasına rağmen Kenan bir anda egosunu derinden sarsacak bir olay yaşar.

        Bunun üzerine bir uzmandan yardım almaya karar verir. Hareketlerinin arkasında yatan derin travmalar psikolojik terapiler esnasında açığa çıkar.
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        Haberler Magazin Narsist rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Final yapan Masumlar Apartmanı'nın ekibinden yeni dizi yolda! Yerini dolduracak! Anlaşma yapıldı
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