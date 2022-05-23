Destan 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı: Batuga Akkız’a aşkını itiraf ediyor!

Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 24'üncü bölümüne Çift Başlı Kurt'un yeniden doğuşu damga vuracak. Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda yeni bir başlangıca uyanan Batuga, İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesiyle Akkız ve Batuga ilk kez mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. İşte Destan yeni bölümde yaşanacaklar...
BİN YILLIK HESAPLAŞMA YENİDEN BAŞLIYOR
Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Batuga'nın yeni hayatı eskisinden ne kadar farklı olacak? Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Oğuz Han döneminden sonra ilk kez büyük bir savaşta karşı karşıya gelen, Gök Hanlığı ile İtbaraklar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Savaşın sonunu hangi sürpriz isim belirleyecek? Çift Başlı Kurt ve Pençesi bu ölüm kalım savaşında başarıyla çıkabilecekler midir?
KAFESTEKİ DİŞİ KURT
İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden kurtaran sürpriz isim kim olacak?