ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 23 Mayıs 2022 | Ayşe Şeyma'nın son kararı ne? Eşi Seval evden kaçan Ahmet Bey'in itirafları

Atv canlı yayın Esra Erol izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...
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