Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 23.05.2022 16:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 16:34
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 23 Mayıs 2022 | Ayşe Şeyma'nın son kararı ne? Eşi Seval evden kaçan Ahmet Bey'in itirafları

    Esra Erol Atv canlı yayınında saat 16.00'da kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol'da bugün ele alınan konular; Evden kaçan ve ailelerinden af bekleyen Damlanur ve Turgay, Ayşe Şeyma'nın son kararı ve daha fazlası Esra Erol'da son bölümde.

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Atv canlı yayın Esra Erol izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN

    BÜTÜN AİLE HAKAN'DAN NEDEN KORKUYOR?

    HAKAN, KEZBAN VE AİLESİNİ TEHDİT Mİ EDİYOR?

    HAFTA SONU ÇOK KONUŞULACAK NELER YAŞANDI?

    AYŞE ŞEYMA'NIN SON KARARI NE?

        18 YAŞINDAKİ MERYEM TUVALETİN CAMINDAN KAÇTI!

        MERYEM İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ!

        HAKAN'IN SON HAMLESİ ÇOK KONUŞULACAK!

        KEZBAN ŞİMDİ NE YAPACAK?

        İKİ AŞIK EVDEN KAÇTI. PARASIZLIKTAN TELEFONLARINI SATTILAR.

        AİLELERİNİN ONLARI AFFETMESİNİ İSTİYORLAR!
            Başkan Erdoğan’dan vefa...
            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 23 Mayıs 2022 | Ayşe Şeyma'nın son kararı ne? Eşi Seval evden kaçan Ahmet Bey'in itirafları
                SON DAKİKA