Sevgi Teyze, Suzan’ı görünce ne yapacağını şaşırdı! Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kurtuldum sonunda”

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Suzan'ı karşısında gören Sevgi Teyze'nin panik halleri dikkat çekti.
KARDEŞLERİM 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sevgi Teyze'ye borçlarını ödemek için Asiye, Orhan Amcasının yanında işe girince Aybüke ile araları bozuldu.
Babaları ile annelerini barıştırmaya çalışan Oğulcan'ın piknik planı işe yaramadı.
Şengül Asiye'nin Orhan'ın yanında çalıştığını öğrenince kardeşlere tavır yaptı.