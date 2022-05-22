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    • Televizyon
    • 22.05.2022 20:59
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    • 22.05.2022 20:59
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    Sevgi Teyze, Suzan’ı görünce ne yapacağını şaşırdı! Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kurtuldum sonunda”

    Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Nefes kesen bölümün ardından Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda Suzan’ı karşısında gören Sevgi Teyze’nin panik halleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı...

    Sevgi Teyze, Suzan’ı görünce ne yapacağını şaşırdı!

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Suzan'ı karşısında gören Sevgi Teyze'nin panik halleri dikkat çekti.

    KARDEŞLERİM 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Sevgi Teyze'ye borçlarını ödemek için Asiye, Orhan Amcasının yanında işe girince Aybüke ile araları bozuldu.

    Babaları ile annelerini barıştırmaya çalışan Oğulcan'ın piknik planı işe yaramadı.

    Şengül Asiye'nin Orhan'ın yanında çalıştığını öğrenince kardeşlere tavır yaptı.

        Suzan'ı çıkartmak içi okulu Tolga'nın babasına satan Akif parayı eşini çıkartmak yerine borsadan hisse aldı.

        Nebahat ve ortağı Suzan'ı hapisten kurtarmak için harekete geçti.

        Sevgi Teyze, Ömer'in babaannesi olduğu ortaya çıkarken kardeşlerin bunu duyup duymadıkları şimdiden merak konusu oldu.
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        Haberler Televizyon Sevgi Teyze, Suzan’ı görünce ne yapacağını şaşırdı! Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kurtuldum sonunda”
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