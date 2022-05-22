Kuruluş Osman 95. bölüm fragmanı nefes kesti: “Gayrı hedefimiz Bursa’dır”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Gayrı hedefimiz Bursa'dır" şeklindeki sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY VE ALPLARİ İNEGÖL'Ü FETHETTİ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 94'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 94'üncü bölümüne İnegöl Kalesi'nin fethi, Gündüz Bey'in şehit olması ve Osman Bey'in Nikola'nın cezasını kesmesi damga vurdu.
#TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırarak, kaleye girip fethettiler. İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. İnegöl'ü fetheden Osman Bey, kale burçlarına Kayı Sancağı astırıp ezan ve Fetih Suresi okuttu. Osman Bey ve Alpları, İnegöl Kalesi'nde ilerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alıp surlardan düştü.