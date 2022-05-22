Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.05.2022 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 10:39
    ABONE OL

    Adı Sevgi dizisi final mi oldu, neden? ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ? ATV'nin sevilen dizisi hakkında flaş karar!

    Adı Sevgi dizisi için geri sayım sona erdi. Oyuncu kadrosunda Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, gibi başarılı isimlerin yer aldığı Adı Sevgi dizisi için yoluna sonuna gelindi. Emir Baykara ve Elif Türkkan'ın Sarpça'da tanışmasıyla birlikte herkesin hayatında bir dönüm noktası olmuştu. Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ile mücadeleye girişen Emir ve Elif sonunda muradına erdi. Final kararı verilen dizinin son bölümünde yaşananlar ve ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI? Adı Sevgi dizisi final mi oldu, neden? sorularının yanıtları haberimizde...

    Adı Sevgi dizisi final mi oldu, neden?

    ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisi hakkında flaş karar verildi. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı sevilen dizi için üzen haber geldi. Peki ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI? Adı Sevgi dizisi final mi oldu? Son dakika haberine göre Pazar akşamların yayınlanan Adı Sevgi dizisi son kez 22 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak. İşte dizinin final yapma nedeni...

    ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI?

    Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, Adı Sevgi dizisi 22 Mayıs 2022 Pazar günü 11. bölümüyle final yapacak.

    ADI SEVGİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Kanal diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı. Yapım şirketi ekibe bu gelişmeyi iletti ancak Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura'nın yazdığı dizinin reytingleri düzelirse 13. bölüme kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirtti.
    Öte yandan dizinin Ekrem Baykara'sı Fatih Al'ın kalp krizi geçirdiği, başarılı aktörün son sağlık durumunun iyi olduğu konuşuluyor.'' ifadeleri yer almıştı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir. Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.

    Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir. Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir…

        ADI SEVGİ KONUSU

        Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

        Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır.

        ADI SEVGİ OYUNCULARI

        Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Üreticiden müjde geldi! Fiyatlar yarı yarıya düşecek
        Haberler Magazin Adı Sevgi dizisi final mi oldu, neden? ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ? ATV'nin sevilen dizisi hakkında flaş karar!
            SON DAKİKA