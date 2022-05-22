Adı Sevgi dizisi final mi oldu, neden? ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ? ATV'nin sevilen dizisi hakkında flaş karar!

ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisi hakkında flaş karar verildi. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı sevilen dizi için üzen haber geldi. Peki ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI? Adı Sevgi dizisi final mi oldu? Son dakika haberine göre Pazar akşamların yayınlanan Adı Sevgi dizisi son kez 22 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak. İşte dizinin final yapma nedeni...
ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPTI?
Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, Adı Sevgi dizisi 22 Mayıs 2022 Pazar günü 11. bölümüyle final yapacak.
ADI SEVGİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Kanal diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı. Yapım şirketi ekibe bu gelişmeyi iletti ancak Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura'nın yazdığı dizinin reytingleri düzelirse 13. bölüme kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirtti.
Öte yandan dizinin Ekrem Baykara'sı Fatih Al'ın kalp krizi geçirdiği, başarılı aktörün son sağlık durumunun iyi olduğu konuşuluyor.'' ifadeleri yer almıştı.
SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir. Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.
Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir. Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir…