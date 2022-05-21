A Haber'in 'Hegemonya' belgeseli yayına girdi! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol...





Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor. Yönetmen Gülçin Kazan Döger "Daha çok dünyanın geçirdiği düşünsel değişimi ele aldık. Skolastik düşüncenin yıkılması ve ardından insanları daha özgür düşünmeye başlaması özgür düşüncenin hakim olduğu bir dünyanın kapılarını açıldığını gördük ve bu dünyayı anlatmaya çalıştık. İşte bu dünyanın temel taşları neler bu soruları sorduk." şeklinde konuştu.





Belgeselde oyuncular, dönemin ruhunu birbirinden farklı dekor ve kostümlerle yansıttı. Drama yönetmeni Mustafa Yılmaz, "Bizim bu projedeki en büyük şansımız hem uluslararası alanda hem de ülkemizde oldukça ses getiren Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi projeye imza atan Bozdağ filmin platolarını kullanmaktı bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı." dedi.





Belgeselin görüntü yönetmeni Kadir Mercan ise heyecanını dile getirdi. Mercan, "Çekerken bu kadar iyi bu kadar güzel bir ekiple çalışacağımı açıkça tahmin etmiyordum. Sonuçta zor bir işin altından kalktığımızı düşünüyorum, heyecanlıydık hala da heyecanlıyız merakla son halini bekliyoruz" şeklinde konuştu.