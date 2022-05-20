Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir can daha almadan ben onların canını alacağım”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanına "Bir can daha almadan ben onların canını alacağım" sözleri damga vurdu.
#Oyunbozan Etiketiyle sosyal medyaya damga vuran Yalnız Kurt'un 19. bölümü ise nefes kesti. Peki Yalnız Kurt son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.
Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.