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    • Televizyon
    • 21.05.2022 01:12
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    • 21.05.2022 01:17
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    Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir can daha almadan ben onların canını alacağım”

    ATV ekranlarının nefes kesen dizisi Yalnız Kurt 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon türündeki Yalnız Kurt dizisi, Türk istihbaratı ve diğer devletlerarasında geçen mücadeleyi konu edinen dizinin yeni bölüm fragmanına “Bir can daha almadan ben onların canını alacağım” sözleri damga vurdu. İşte Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın başrolünü üstlendiği Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı...

    “Bir can daha almadan ben onların canını alacağım”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanına "Bir can daha almadan ben onların canını alacağım" sözleri damga vurdu.

    #Oyunbozan Etiketiyle sosyal medyaya damga vuran Yalnız Kurt'un 19. bölümü ise nefes kesti. Peki Yalnız Kurt son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

    Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

        Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.

        Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

        Kendisinden para isteyen Nizam'dan kurtulmaya çalışan Dara, bir oyun kurmuştur. Dara oyununu kurarken Nizam onun peşindedir ama avcılar av olmuştur, Nizam'ın peşinde de Viking vardır. Kuzey Irak hareketli bir operasyona gebedir.

            Doğan, aldığı infaz emri ile değerleri arasında bocalarken bir başka infaz emri de 4 numaranın tetikçisine verilmiştir. Tetikçi emri yerine getirmek için derhal harekete geçecektir.
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            Haberler Televizyon Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir can daha almadan ben onların canını alacağım”
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