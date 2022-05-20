Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir can daha almadan ben onların canını alacağım”

Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.