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    • Televizyon
    • 20.05.2022 22:29
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    • 20.05.2022 22:45
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    İçimizdeki Ateş ilk tanıtım yayınlandı! Atv’nin yeni dizisi gümbür gümbür geliyor: Hayat bilmediğin yerden sorar!

    Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geldi. atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş ilk tanıtımı ile ekranlara 'merhaba' dedi. İçimizdeki Ateş'in tanıtımı sosyal medya kullanıcılarından alkış aldı. İşte İçimizdeki Ateş’in muhteşem tanıtımı...

    Hayat bilmediğin yerden sorar!

    atv ekranlarında yepyeni bir dizinin heyecanı yaşanıyor.

    İçimizdeki Ateş dizisi yaz sezonunda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

    Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş ilk tanıtımı ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Gizem Arıkan, Atakan Hoşgören gibi isimleri bir araya getiren yapım, ilk tanıtımı ile ilgi odağı oldu.

    İçimizdeki Ateş dizisinin sloganı da dikkat çekti. "Hayat bilmediğin yerden sorar" sloganıyla yola çıkan dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.

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    Haberler Televizyon İçimizdeki Ateş ilk tanıtım yayınlandı! Atv’nin yeni dizisi gümbür gümbür geliyor: Hayat bilmediğin yerden sorar!
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