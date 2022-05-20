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    • Televizyon
    • 20.05.2022 21:09
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    • 20.05.2022 21:09
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    Atv’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın ilk tanıtımı yayınlandı! Güçlü kadrosu dikkat çekti

    atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın yayınlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş kat kat arttı. İşte Gül Masalı’nın ilk tanıtımı...

    Gül Masalı’nın ilk tanıtımı beğeni topladı

    Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin tanıtımında görülen başarılı oyuncu Gülper Özdemir, sosyal medyada birçok yorum aldı.

    Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

    Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

    Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Televizyon Atv’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın ilk tanıtımı yayınlandı! Güçlü kadrosu dikkat çekti
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