Adı Sevgi dizisinden muhteşem final! İşte Adı Sevgi 11. bölümden ipuçları...

Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir...