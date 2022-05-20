Adı Sevgi dizisinden muhteşem final! İşte Adı Sevgi 11. bölümden ipuçları...

Adı Sevgi, Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi" Pazar akşamı final bölümü ile ekranlara geliyor! Peki final bölümünde neler olacak?
ADI SEVGİ 11.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir.
Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.