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    • Televizyon
    • 20.05.2022 20:56
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    • 20.05.2022 20:58
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    Adı Sevgi dizisinden muhteşem final! İşte Adı Sevgi 11. bölümden ipuçları...

    Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu’nun gerçekleştirdiği, “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla yola çıkan “Adı Sevgi” Pazar akşamı final bölümü ile ekranlara geliyor! Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in yer aldığı dizinin 11. bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. İşte Adı Sevgi’nin muhteşem finalinden detaylar...

    Emir’den Elif’e büyük sürpriz!

    Adı Sevgi, Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi" Pazar akşamı final bölümü ile ekranlara geliyor! Peki final bölümünde neler olacak?

    ADI SEVGİ 11.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir.

    Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.

        Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir.

        Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir...

        ADI SEVGİ OYUNCU KADROSU
        Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Televizyon Adı Sevgi dizisinden muhteşem final! İşte Adı Sevgi 11. bölümden ipuçları...
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