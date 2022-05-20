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    • Televizyon
    • 20.05.2022 18:50
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    • 20.05.2022 18:50
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    ATV’nin sevilen dizisi Destan’a üç ödül!

    Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı Destan dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki birinci sezonuyla seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’ dizisi 3 ödülle başarısını taçlandırdı. İşte detaylar...

    ATV’nin sevilen dizisi Destan’a üç ödül!

    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan' dizisi oyuncularına üç ödül verildi. Kocaeli Üniversitesi Liderlik

    Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Face To Fest Ödüllerinde 'Destan' dizisi başrol oyuncularından 'Edip Tepeli' Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ve 'Deniz Barut'ta Yılın En İyi Kadın Karakter Oyuncusu ödüllerini aldılar.

    Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 7. Türkiye Gençlik Ödüllerinde ise Destan dizisi oyuncusu 'Burak Tozkoparan' En İyi Yardımcı Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü aldı.

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Televizyon ATV’nin sevilen dizisi Destan’a üç ödül!
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