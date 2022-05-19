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    • Televizyon
    • 20.05.2022 00:19
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    • 20.05.2022 00:19
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    Nebahat, Suzan’a yardım edecek mi? Kardeşlerim 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akif’i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?”

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim’in 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Ömer’den aldığı şok haberle sarsılan Suzan’a Nebahat yardım eli uzattı. Nebahat’in Akif’i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?” şeklindeki sözleri dizi izleyicilerini heyecanlandırdı. İşte cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in yeni bölüm fragmanı...

    “Akif’i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?”

    Kardeşlerim'in 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Eşi Akif yüzünden hapse düşen Suzan bir darbe de kızı Harika'dan yedi. Ömer, annesini ziyarete giderek Harika'nın yanlarından ayrıldığını söyledi.

    Aldığı haber karşısında neye uğradığını şaşıran Suzan, ikinci şoku da Nebahat'in kendisini ziyaret ettiği sırada yaşadı. Nebahat'in Akif'i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?" şeklindeki sözleri dizi izleyicilerini heyecanlandırdı.

    HARİKA YENİ BİR HAYATIN PEŞİNDE
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #OBanaEmanet etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    AKİF'İN OYUNUNA GELEN SUZAN İSE HAPİSHANEDE!
    Akif, Suzan'ı çıkarmaya çalışır ama başarılı olmaz. Tüm alacaklılar Akif'in peşindedir. Ona Tolga yardımcı olur ve bir süre onu gizler.

        Harika, Ömerlerin yanındaki hayata alışmakta zorlanır ve Asiye ile tartışır. Harika ve Ömer, Akif ile yüzleşmeye giderler. Annelerini çıkartması için baskı yaparlar. Ancak Akif Suzan'ı kurtarmakta başarılı olamaz.

        Tolga ve Emir, Harika'nın fakirliği ve Ömerlerde kalması ile dalga geçince ortalık yine karışır. Kardeşlerin evine ise aklı sağlığı çok yerinde olmayan Sevgi adlı bir teyze gelir. Onları başkaları ile karıştırıp kafası bir gelip bir giden teyzenin çantasında ise tonla para vardır. Çocuklar ailesini bulmak için çabalarlarken Sevgi Teyze evden çıkar ve kaybolur.

        Annesinin uzun süre çıkamayacağını anlayan Harika, Sevgi Teyze'nin paralarını alıp hava alanına gider. O yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken Sevgi Teyze akrabası ile Ömerlerin kapısına dayanır. Ancak çanta da para da yoktur.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Televizyon Nebahat, Suzan’a yardım edecek mi? Kardeşlerim 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akif’i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?”
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