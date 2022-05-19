Nebahat, Suzan’a yardım edecek mi? Kardeşlerim 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akif’i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?”

Kardeşlerim'in 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Eşi Akif yüzünden hapse düşen Suzan bir darbe de kızı Harika'dan yedi. Ömer, annesini ziyarete giderek Harika'nın yanlarından ayrıldığını söyledi.
Aldığı haber karşısında neye uğradığını şaşıran Suzan, ikinci şoku da Nebahat'in kendisini ziyaret ettiği sırada yaşadı. Nebahat'in Akif'i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?" şeklindeki sözleri dizi izleyicilerini heyecanlandırdı.
HARİKA YENİ BİR HAYATIN PEŞİNDE
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #OBanaEmanet etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
AKİF'İN OYUNUNA GELEN SUZAN İSE HAPİSHANEDE!
Akif, Suzan'ı çıkarmaya çalışır ama başarılı olmaz. Tüm alacaklılar Akif'in peşindedir. Ona Tolga yardımcı olur ve bir süre onu gizler.