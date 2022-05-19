Nebahat, Suzan’a yardım edecek mi? Kardeşlerim 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akif’i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın?”

Tolga ve Emir, Harika'nın fakirliği ve Ömerlerde kalması ile dalga geçince ortalık yine karışır. Kardeşlerin evine ise aklı sağlığı çok yerinde olmayan Sevgi adlı bir teyze gelir. Onları başkaları ile karıştırıp kafası bir gelip bir giden teyzenin çantasında ise tonla para vardır. Çocuklar ailesini bulmak için çabalarlarken Sevgi Teyze evden çıkar ve kaybolur.