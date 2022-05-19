Esra Erol'da pes dedirten olay! Kuma giden kadın "Para karşılığı satmaya çalıştı" demişti! Eşinin verdiği karar izleyicileri şoke etti

Osman Bey, Esra Erol'un "Gülizar Hanım, 'Ben çocuklarımı ilgilenemeyebilirim, velayeti Osman alabilir, yeter ki boşansın' diye bir cümle kurmuş" sözleri üzerine yeni bir iddia ortaya attı ve eşinin yasaklı madde kullandığını söyledi.

Osman Bey, "Tek bir şey istiyorum, anlaşmalı boşayın beni. Çocuklarımı alıp gideceğim" diyerek yayını terk etmeye kalktı.