Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 19.05.2022 19:23
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    • 19.05.2022 19:50
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    Esra Erol'da pes dedirten olay! Kuma giden kadın "Para karşılığı satmaya çalıştı" demişti! Eşinin verdiği karar izleyicileri şoke etti

    Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol’da tansiyon yükseldi. Programa başvuran Osman Ersoy, eşi Gülizar Ersoy'un evi terk ettiğini ve başkasına kuma olarak gittiğini belirterek yardım istedi. Kendisine söz hakkı doğan Gülizar Hanım da dünkü yayına katılarak eşi Osman Ersoy'un çocuklarını başkasına para karşılığı vermeye çalıştığını iddia etti. Birbirlerine akılalmaz suçlamalarda bulunan çift, bugünkü canlı yayında bir kez daha bir araya geldi ve ortalık yine karıştı. Osman Bey’in kararı ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Eşim başkasına kuma gitti diyen Osman’ın kararı şoke etti

    Esra Erol'da programına başvuran Osman Ersoy, 1 ay önce eşi Gülizar Ersoy'un evi terk ettiğini belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

    Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Osman Ersoy, eşinin başka birine kuma olarak gittiğini öne sürdü. Bunun üzerine herkesi şoke eden açıklamalarda bulunan Osman Bey'in evden kaçan eşi stüdyoya getirildi.

    Dünkü canlı yayında eşiyle yüzleşen Gülizar Hanım, sinirlerine hakim olamadı. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda akıl almaz iddialar ortaya atıldı.

        "KUMA OLARAK KAÇTI"
        Osman Bey, 3 çocuğunu bırakıp başkasına kuma olarak kaçtığını iddia ettiği Gülizar Hanım'ın 3 çocuğunu bırakıp başkasına kuma olarak kaçtığını dile getirdi. Sinirlerine hakim olamayan Gülizar Hanım ise eşinin kendisine sürekli çocukların kendinsen olmadığını söylediğini belirterek bir anda Osman Bey'e saldırdı.

        "PARA KARŞILIĞI SATMAYA ÇALIŞTI"
        Öte yandan Gülizar Ersoy, eşi Osman Ersoy'un çocuklarını başkasına para karşılığı vermeye çalıştığını iddia ederek herkesi şaşkına çevirdi.

        Tüm bu yaşananların ardından Gülizar-Osman Ersoy çifti, bugün bir kez daha Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geldi.

            Eşinin başkasına kuma olarak gittiğini, sürekli ihanet ettiğini ve çocuklarının kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelerinin olduğunu dile getiren Osman Bey'in bugün Gülizar Hanım'a mesaj attığı ortaya çıktı.

            Eşine 'Günaydın' mesajını attığını söyleyen Osman Bey, Gülizar Hanım ile yeni bir hayat barışmak istediğini belirterek ayrılmak istemediğini açıkladı.

            Osman Bey, Esra Erol'un "Gülizar Hanım, 'Ben çocuklarımı ilgilenemeyebilirim, velayeti Osman alabilir, yeter ki boşansın' diye bir cümle kurmuş" sözleri üzerine yeni bir iddia ortaya attı ve eşinin yasaklı madde kullandığını söyledi.

            Osman Bey, "Tek bir şey istiyorum, anlaşmalı boşayın beni. Çocuklarımı alıp gideceğim" diyerek yayını terk etmeye kalktı.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Televizyon Esra Erol'da pes dedirten olay! Kuma giden kadın "Para karşılığı satmaya çalıştı" demişti! Eşinin verdiği karar izleyicileri şoke etti
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