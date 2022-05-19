Esra Erol'da pes dedirten olay! Kuma giden kadın "Para karşılığı satmaya çalıştı" demişti! Eşinin verdiği karar izleyicileri şoke etti

Esra Erol'da programına başvuran Osman Ersoy, 1 ay önce eşi Gülizar Ersoy'un evi terk ettiğini belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.
Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Osman Ersoy, eşinin başka birine kuma olarak gittiğini öne sürdü. Bunun üzerine herkesi şoke eden açıklamalarda bulunan Osman Bey'in evden kaçan eşi stüdyoya getirildi.
Dünkü canlı yayında eşiyle yüzleşen Gülizar Hanım, sinirlerine hakim olamadı. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda akıl almaz iddialar ortaya atıldı.