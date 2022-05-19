Vedası çok kısa sürdü! Barbaroslar'ın Oruç Reis'i öldü, Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi ortaya çıktı! İşte yeni dizisi...

TRT 1'in iddialı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicileri hüzne boğuldu. Fenomen dizide Oruç Reis karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan son bölümle birlikte veda etti. Ünlü oyuncunun neden ayrıldığı merak edilirken yeni projesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...