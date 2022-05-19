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    • Televizyon
    • 19.05.2022 17:52
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    • 19.05.2022 17:52
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    Yalnız Kurt 17. bölüm bomba gibi geliyor: Kurdoğlu’na sürpriz teklif!

    Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen atv’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt’un yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay ve Cihan Ünal’ın yer aldığı Yalnız Kurt’un 17. bölüm fragmanları heyecanı doruklara çıkarırken ortaya çıkan ipuçları ve fotoğraflar izleyicileri heyecanlandırdı. İşte Yalnız Kurt’un yeni bölümüne dair ipuçları...

    Kurdoğlu’na sürpriz teklif!

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 17. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Kurdoğlu'na yapılan sürpriz teklif heyecanı kat kat arttırdı.

    17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

    Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

        Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.

        Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

        Kendisinden para isteyen Nizam'dan kurtulmaya çalışan Dara, bir oyun kurmuştur. Dara oyununu kurarken Nizam onun peşindedir ama avcılar av olmuştur, Nizam'ın peşinde de Viking vardır. Kuzey Irak hareketli bir operasyona gebedir.

            Doğan, aldığı infaz emri ile değerleri arasında bocalarken bir başka infaz emri de 4 numaranın tetikçisine verilmiştir. Tetikçi emri yerine getirmek için derhal harekete geçecektir.

            Altay, hakimin yanında ne işi olduğunu 5 numaraya açıklayabilecek midir? Altay, Halit'in evinde karşılaştığı gizemli kişi kimdir? Dara'nın peşinde olan Nizam'ı, Nizam'ın peşinde olan Viking'i Kuzey Irak'ta neler beklemektedir? Doğan, Ahmet'i öldürmek için aradığı sebebi bulabilecek mi? Sare, Doğan'ın aldığı infaz görevinin kimin için olduğunu öğrenebilecek mi? Halit neyin karşılığında Altay'ın varisi olmasını isteyecek? 4 numaranın tetikçisi kimin infaz emrini yerine getirmek için görevlendirildi?
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            Haberler Televizyon Yalnız Kurt 17. bölüm bomba gibi geliyor: Kurdoğlu’na sürpriz teklif!
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