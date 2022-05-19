Yalnız Kurt 17. bölüm bomba gibi geliyor: Kurdoğlu’na sürpriz teklif!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 17. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Kurdoğlu'na yapılan sürpriz teklif heyecanı kat kat arttırdı.
17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.
Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.