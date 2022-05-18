Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: İnegöl gayrı Türk'ün yurdudur! Osman Bey surlara kayı sancağı çekip ezan ve Fetih Suresi okuttu

Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde İnegöl'ü fetheden Osman Bey, kale burçlarına Kayı Sancağı astırıp ezan ve Fetih Suresi okuttu.
Savaş sonrası kilise önüne toplanan İnegöl ahalisi, okunan ezanı dinledi. Ezanın ardından Osman Bey ve Alpları okunan Fetih Suresi'ne eşlik ettiler.
Fetih Suresi sonrası, Osman Bey kale avlusunda toplanan Hıristiyan ahaliye hitap ederek ''İnegöl'ün sakinleri! Kaleniz gayrı Türk yurdudur! Amma sakın yeise düşmeyesiniz! Biz buraya düşmanlık etmeye gelmedik! Zulmetmeye gelmedik! Heybemizde sade refah, sade huzur vardır!