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    • Televizyon
    • 18.05.2022 21:22
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    • 18.05.2022 21:23
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    Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 5 bölüm! Hakan, Züleyha’yı korumak için her şeyi göze alıyor

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova, 19 Mayıs Perşembe akşamı 20.00’de 137’nci bölümüyle atv ekranında olmaya hazırlanırken yeni bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizinin yeni bölümünden ipuçları adeta nefes kesti. İşte Bir Zamanlar Çukurova’nın 137. bölümünden detaylar...

    ‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 5 bölüm! Hakan, Züleyha’yı korumak için her şeyi göze alıyor

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 19 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 137'nci bölümüyle atv ekranında olacak.

    137. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir.

    Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder. Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.

        Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar.

        Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır. Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.

        'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de atv'de.
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