‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 5 bölüm! Hakan, Züleyha’yı korumak için her şeyi göze alıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 19 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 137'nci bölümüyle atv ekranında olacak.
137. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir.
Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder. Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.