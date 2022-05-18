Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Gündüz Bey şehit oldu! Kardeşi Osman Bey’le böyle vedalaştı

Başında Kur'an-ı Kerim okunurken gelen Osman Bey'e, Gündüz Bey "Benim vaktim doldu gardaşım! Emanetlerime sahip çıkasın Osman! Vakit geldi… Babamla anam bekler Osman...'' sözleriyle veda eder. Osman Bey'in "O nasıl söz ağabey. Daha nice fetih… Daha nice akın yapacağız! Sen benim son dayanağımsın!" sözlerine Gündüz Bey "Evlatların var. Yiğitlerin var. Ben gayrı vazifeyi tamamlamanın huzurundayım. Emaneti teslim etmenin vaktidir gardaşım…" karşılığını vererek helallik ister.