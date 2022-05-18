Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Gündüz Bey şehit oldu! Kardeşi Osman Bey’le böyle vedalaştı

'Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey ağır yara alıp surlardan düşer.
Ağır yaralanan Gündüz Bey, kalenin odalarından birine taşınıp Kumral Abdal tarafından tedavisi yapılır. Tedaviye rağmen iyileşmeyen Gündüz Bey, kardeşi Osman Bey'i çağırtır.
Başında Kur'an-ı Kerim okunurken gelen Osman Bey'e, Gündüz Bey "Benim vaktim doldu gardaşım! Emanetlerime sahip çıkasın Osman! Vakit geldi… Babamla anam bekler Osman...'' sözleriyle veda eder. Osman Bey'in "O nasıl söz ağabey. Daha nice fetih… Daha nice akın yapacağız! Sen benim son dayanağımsın!" sözlerine Gündüz Bey "Evlatların var. Yiğitlerin var. Ben gayrı vazifeyi tamamlamanın huzurundayım. Emaneti teslim etmenin vaktidir gardaşım…" karşılığını vererek helallik ister.