Esra Erol’da stüdyosunda alkış tufanı koptu! Engelli genç kız ailesine kavuştu izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı

Esra Erol'da Hatice Çeliktaş mutluluğu yaşandı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hatice'nin yoğun TikTok kullanımının ardından evden kaçması kardeşlerini büyük bir endişeye sevk etmişti.
Üç kardeşin Esra Erol'da programına başvurmasıyla birlikte düğüm çözüldü. Hatice Çeliktaş, Cengiz Arman olarak bildiği kişinin yanından ayrılarak ailesinin yanına döndü.
HATİCE SÖZ VERDİ
Kardeşleriyle Esra Erol'da stüdyosunda bir araya gelen genç kızın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Mutluluk gözyaşları döken Hatice, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.