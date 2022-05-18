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    • Televizyon
    • 18.05.2022 19:51
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    • 18.05.2022 19:59
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    Esra Erol’da stüdyosunda alkış tufanı koptu! Engelli genç kız ailesine kavuştu izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı

    Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. Hatice Çeliktaş’ın evden kaçmasıyla birlikte büyük bir yıkım yaşayan ailesi, kızlarına Esra Erol’da kavuştu. Zihinsel ve bedensel engelli bulunan Hatice Çeliktaş’ın günler sonra ailesine sarıldığı o anlar ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte o anlar...

    Genç kız ailesine kavuştu! Stüdyosunda alkış tufanı koptu

    Esra Erol'da Hatice Çeliktaş mutluluğu yaşandı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hatice'nin yoğun TikTok kullanımının ardından evden kaçması kardeşlerini büyük bir endişeye sevk etmişti.

    Üç kardeşin Esra Erol'da programına başvurmasıyla birlikte düğüm çözüldü. Hatice Çeliktaş, Cengiz Arman olarak bildiği kişinin yanından ayrılarak ailesinin yanına döndü.

    HATİCE SÖZ VERDİ
    Kardeşleriyle Esra Erol'da stüdyosunda bir araya gelen genç kızın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Mutluluk gözyaşları döken Hatice, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

        Hatice'nin tek şartı ise ağabeyi ile birlikte Kıbrıs'a gitmek oldu. Ağabeyi, kız kardeşinin bu isteğini ikiletmeyeceğini ifade ederken geriye mutlu bir aile tablosu kaldı.

        Aile kavuşma anında gözyaşlarına boğulurken izleyicilere de duygusal anlar yaşattı.

        İşte o anlar...

        NE OLMUŞTU?
        Kahramanmaraş'tan gelen Birgül Çeliktaş ile Hasan Çeliktaş, zihinsel ve bedensel engelli Hatice Çeliktaş'ın TikTok'ta tanıştığı Cengiz adlı şahsın yanına Ankara'ya gittiğini belirterek kardeşlerini bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti.

        Daha önce yaptığı evlilikten bir çocuğu olan Hatice Hanım'ın 3 Mayıs'ta evi terk ettiğini dile getiren Birgül Hanım, "Tek başına hareket edemez. Birinin yönlendirmesi lazım" dedi.

            "Bize Cengiz'i Tuğçe diye anlatmıştı" diyen Birgül Hanım, "Kaçtıktan bir gün sonra Cengiz'e ulaştık. Cengiz 'Benim yanımda, kendi geldi. Hiç bir şey yapamazsınız' dedi. Kardeşimiz kullanılıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

            ESRA EROL HATİCE'Yİ BULDU
            Dünkü canlı yayına görüntülü olarak bağlanan Hatice Hanım, Cengiz'in yanına kendi isteğiyle gittiğini belirtti.

            KARARINI VERDİ
            Ailesini çok sevdiğini dile getiren Hatice Hanım, "Abim biletimi alsın, onunla birlikte Kıbrıs'a gitmek çok istiyorum" dedi. Hatice Hanım, ağabeyi Mehmet Ali Bey ise "O nereye gitmek isterse götürürüm onu. Yarın dese ki Almanya'ya gitmek istiyorum, oraya da götürürüz" ifadelerini kullandı.

                TEK ŞARTI VAR
                Hatice Hanım, "Cengiz'in peşini bırakmanızı istiyorum. Beni çok seviyorsanız ve kardeşi olarak görüyorsanız onun peşine düşmeyin. Bu konu uzamasıni kapansın. Herkesin önünde söz verin" şeklinde konuştu.

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                Haberler Televizyon Esra Erol’da stüdyosunda alkış tufanı koptu! Engelli genç kız ailesine kavuştu izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı
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