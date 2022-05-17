Esra Erol’da mutlu son! Kardeşlerinin verdiği mücadele göz doldurdu! Evden kaçan zihinsel ve bedensel engelli Hatice bir şartla döndü

Kahramanmaraş'tan gelen Birgül Çeliktaş ile Hasan Çeliktaş, zihinsel ve bedensel engelli Hatice Çeliktaş'ın TikTok'ta tanıştığı Cengiz adlı şahsın yanına Ankara'ya gittiğini belirterek kardeşlerini bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti.
Daha önce yaptığı evlilikten bir çocuğu olan Hatice Hanım'ın 3 Mayıs'ta evi terk ettiğini dile getiren Birgül Hanım, "Tek başına hareket edemez. Birinin yönlendirmesi lazım" dedi.
"Bize Cengiz'i Tuğçe diye anlatmıştı" diyen Birgül Hanım, "Kaçtıktan bir gün sonra Cengiz'e ulaştık. Cengiz 'Benim yanımda, kendi geldi. Hiç bir şey yapamazsınız' dedi. Kardeşimiz kullanılıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.