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    • 17.05.2022 22:26
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    • 17.05.2022 22:33
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    Yalnız Kurt 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Türk milleti vatanından gayrısına sığmaz”

    Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt’un17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Türk milleti vatanının gayrısına sığmaz” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 17. bölüm 2. fragmanı...

    “Türk milleti vatanından gayrısına sığmaz”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanına "Türk milleti vatanının gayrısına sığmaz" sözleri damga vurdu.

    Yalnız Kurt 17. bölüm 2. fragmanı sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar bir kez daha gündeme geldi. Peki son bölümde neler oldu?

    GERGİN KARŞILAŞMA!
    Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.

    Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.

        Aldığı bütün görevler başarısızlıkla sonuçlanan Nizam'ın elinden yapıya dair kendisine emanet edilen her şey alınır. Artık yapı tarafından boşa çıkarıldığını düşünen Nizam'a 5 numara tarafından önemli bir görev tevdi edilir. Nizam'ın bu görevi başarıyla gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

        5 numara için artık Altay ile tanışmanın vakti gelmiştir. Mira'dan Altay'ı getirmesini ister. Altay'dan öğrenmeyi umduğu şeyler ve ona edeceği bir teklifi vardır.

        Kumandan ise Altay'a yeni bir mektup ve takip edeceği yeni bir dosya gönderir. Altay bu dosyadan önemli bilgilere ulaşır ve öğrendiği bu bilgileri bir an önce hakime ulaştırması gerekmektedir.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Türk milleti vatanından gayrısına sığmaz”
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