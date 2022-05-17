Yalnız Kurt 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Türk milleti vatanından gayrısına sığmaz”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanına "Türk milleti vatanının gayrısına sığmaz" sözleri damga vurdu.
Yalnız Kurt 17. bölüm 2. fragmanı sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar bir kez daha gündeme geldi. Peki son bölümde neler oldu?
GERGİN KARŞILAŞMA!
Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.
Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.