Destan’da nefesler tutuldu: Akkız, Ulu Ece’nin çaşıdı olan Alaca’nın cezasını böyle kesti!

'Destan' 23'üncü bölümünde Kaya Hanlığı'nı kabul etmesi için Ulu Ece'nin kardeşi olan Alaca'yı Rus topraklarına gönderme kararı alır.
Kam Kadın Arçuray'ın zehri akıtarak, kurt kemiğinden hazırladığı karışımla iyileşen Akkız, Sırma ve Yaman'la Gök Orda'ya giderken yolda Gökbenler ve Alaca'ya rastlarlar.
Sırma ve Yaman Gökbenleri biçerken Akkız ve Alaca birebir vuruşurlar. Akkız, Alaca'nın kılıcını düşürür ve onu yere serer. Akkız, "Yüreğime onulmaz bir yara açıp kaçacağını mı sandın albız?'' diyerek Alaca'nın boğazına kılıcını dayar.