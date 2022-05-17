Destan’da nefesler tutuldu: Akkız, Ulu Ece’nin çaşıdı olan Alaca’nın cezasını böyle kesti!

Alaca'nın canını kurtarmak için çaresiz bir ifadeyle "Tüm bunlar Ulu Ece denen kandaşımın oyunuydu'' sözlerini kesen Akkız "En az sen de onun kadar suçlusun! Sana "ana" diye sarılırken çok eğlendin mi içinden? Sende hiç mi vicdan yoktur? Eğer anam çıkmazsan seni ellerimle öldürürüm demiştim!'' diyerek kılıcını kaldırır.