Batuga’dan Akkız’a ilan-ı aşk! Destan’a damga vuran sahne: “Sana olan sevgim sonsuzluğa kadar mühürlenecek”

Batuga'nın bu hamlesi Obar'ı çok sinirlendirir. "Cesurlar öyle kolay ölmemeli. Ona yaraşır bir ölüm hazırlayalım!" diyerek Obar, Batuga ve onu arayan Akkız'a tuzak kurdurur. İtbaraklar, Batuga'nın kolu çolak olduğu için ellerini iple yukarı asmak ister, kolunu kırarak düzleştirirler. Batuga'nın ayaklarını sabit bir şekilde bir kazığa bağlarlar ve ağzını da bağlarlar.