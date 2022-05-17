Batuga’dan Akkız’a ilan-ı aşk! Destan’a damga vuran sahne: “Sana olan sevgim sonsuzluğa kadar mühürlenecek”

'Destan'ın 23'üncü bölümünde, esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapar, bu hamle sonucunda kazanan Obar olur. Batuga elindeki hançeri Obar'a saplayacakken Obar'ın çekilmesiyle hançer kolunu sıyırır.
Batuga'nın bu hamlesi Obar'ı çok sinirlendirir. "Cesurlar öyle kolay ölmemeli. Ona yaraşır bir ölüm hazırlayalım!" diyerek Obar, Batuga ve onu arayan Akkız'a tuzak kurdurur. İtbaraklar, Batuga'nın kolu çolak olduğu için ellerini iple yukarı asmak ister, kolunu kırarak düzleştirirler. Batuga'nın ayaklarını sabit bir şekilde bir kazığa bağlarlar ve ağzını da bağlarlar.
Mağara girişine ucu zehirli bir ok yerleştirip, oku harekete geçirecek ipi de mağaranın girişine gererler. Bu ipe dokunulduğunda, ok mağaraya giren kişinin vücuduna saplanacaktır. Yaraladığı Kamaz'ı takip eden Akkız, Batuga'nın tutulduğu mağaraya girer. Ağzı kapalı olan Batuga, Akkız'ı uyarmak için sesler çıkarsa da Akkız "Batuga! Sana bir şey olmadığını bilirdim…'' cümlesini tamamlar tamamlamaz adımını atar ve ipi kopartır. İpin kopmasıyla zehirli ok harekete geçer, son anda Akkız hamle yapar. Akkız, zehirli ok koluna saplanmasına rağmen Batuga'nın iplerini keserek onu kurtarır.