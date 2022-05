Batuga’dan Akkız’a ilan-ı aşk! Destan’a damga vuran sahne: “Sana olan sevgim sonsuzluğa kadar mühürlenecek”

Mağara girişine ucu zehirli bir ok yerleştirip, oku harekete geçirecek ipi de mağaranın girişine gererler. Bu ipe dokunulduğunda, ok mağaraya giren kişinin vücuduna saplanacaktır. Yaraladığı Kamaz'ı takip eden Akkız, Batuga'nın tutulduğu mağaraya girer. Ağzı kapalı olan Batuga, Akkız'ı uyarmak için sesler çıkarsa da Akkız "Batuga! Sana bir şey olmadığını bilirdim…'' cümlesini tamamlar tamamlamaz adımını atar ve ipi kopartır. İpin kopmasıyla zehirli ok harekete geçer, son anda Akkız hamle yapar. Akkız, zehirli ok koluna saplanmasına rağmen Batuga'nın iplerini keserek onu kurtarır.