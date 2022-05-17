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    • Televizyon
    • 17.05.2022 18:39
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    • 17.05.2022 18:50
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    Kuruluş Osman’ın 94. bölümünde neler yaşanacak? İpuçları ortaya çıktı! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’in Nikola’ya kurduğu tuzak...

    Her Çarşamba milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman, yine nefes kesen bir bölümle geliyor. Yayınlanan yeni fragmanlarıyla heyecanı doruklara çıkaran Kuruluş Osman’ın yeni bölüme dair detaylar ise ortaya çıktı. Peki Kuruluş Osman’ın 94. bölümünde neler yaşanacak? İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 94. bölümüne dair ipuçları...

    Osman Bey’in Nikola’ya kurduğu tuzak!

    atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 18 Mayıs Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 94'üncü bölümüyle nefes kesecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

    NİKOLA'NIN HAİN PLANI
    Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

    MALHUN VE BALA HATUN, ORHAN İLE HOLOFİRA'YI KURTARABİLECEK Mİ?
    İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

        GÜNDÜZ BEY AĞIR YARALANIYOR
        Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

        OSMAN BEY TUZAK KURUYOR
        Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir? Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?

        KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
        Burak Özçivit (OSMAN), Özge Törer (BALA), Yıldız Çağrı Atiksoy (MALHUN), Emre Basalak (GÜNDÜZ), Erkan Avcı (NİKOLA), Serhat Kılıç (KOSSES), Rüzgar Aksoy (TURGUT), Seda Yıldız (EDEBALİ), Serdar Özer (BARKIN), Zehra Yılmaz (SELVİ HATUN), Murat Serezli (USTA/İBRAHİM FAKİH), Berk Erçer (KONUR), Levent Özdilek (BASİLEUS), Ahmet Yenilmez (DEMİRCİ DAVUD), Buse Arslan (AYGÜL), Çağrı Şensoy (CERKUTAY), Yiğit Uçan (BORAN), Açelya Özcan (AYŞE), Sibel Aytan (ZEHRA), Duru Yazıcı (HOLOFRİA), Aybars Kartal Özson (ORHAN), Yaman Balcı (ALAEDDİN), Abidin Yerebakan (AKÇA DERVİŞ), Burak Alp Yenilmez (KUTAN), Fatih Ayhan (BAYSUNGUR), Emin Gürsoy (KUMRAL ABDAL)
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        Marmara Denizi’nde hayat var
        Haberler Televizyon Kuruluş Osman’ın 94. bölümünde neler yaşanacak? İpuçları ortaya çıktı! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’in Nikola’ya kurduğu tuzak...
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