Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geçmişten gelen hiçbir hesap kalmadı”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Geçmişten gelen hiçbir hesap kalmadı" sözleri damga vurdu.
ZÜLEYHA ÇUKUROVA KADINLARINA SAHİP ÇIKTI!
Beyrut'un ünlü kabadayılarından birinin oğlu olan Hamran, intikam hisleriyle Çukurova'ya geldi ve hedefine Züleyha ve çocukları koydu.
Züleyha bu durumun farkında değilken, Hakan Hamran'ı bulup asıl suçlunun amcası olduğunu anlatmaya karar verdi.
Tesadüfen Çolak'ın işçileriyle sorun yaşadığını öğrenen Züleyha, kadın işçilerin erkek işçilerden daha az yevmiye aldığını öğrenince bu durumu değiştirmek için harekete geçti.