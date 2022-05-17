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    • Televizyon
    • 17.05.2022 18:32
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    • 17.05.2022 18:32
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    Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geçmişten gelen hiçbir hesap kalmadı”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 137. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına “Geçmişten gelen hiçbir hesap kalmadı” sözleri damga vururken Züleyha’nın Hakan ile ilgili endişesi dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm fragmanı...

    “Geçmişten gelen hiçbir hesap kalmadı”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Geçmişten gelen hiçbir hesap kalmadı" sözleri damga vurdu.

    ZÜLEYHA ÇUKUROVA KADINLARINA SAHİP ÇIKTI!
    Beyrut'un ünlü kabadayılarından birinin oğlu olan Hamran, intikam hisleriyle Çukurova'ya geldi ve hedefine Züleyha ve çocukları koydu.

    Züleyha bu durumun farkında değilken, Hakan Hamran'ı bulup asıl suçlunun amcası olduğunu anlatmaya karar verdi.

    Tesadüfen Çolak'ın işçileriyle sorun yaşadığını öğrenen Züleyha, kadın işçilerin erkek işçilerden daha az yevmiye aldığını öğrenince bu durumu değiştirmek için harekete geçti.

        Fikret ile birlikte bir yardım sandığı kuran ve Hakan'dan da destek alan Züleyha, kadınların büyük desteğini alırken Çolak Ağa çalışacak işçi bulamadığından Züleyha'yı tehdit etti.

        Betül ve Şermin, bu durumdan faydalanarak Çolak ve Züleyha'yı birbirine kırdırmak için harekete geçti. Hakan ise Hamran'ın yerini öğrenmeyi başarır ve onunla yüzleşmek için mekana gidince karşısında Hamran'ı buldu!

        Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20:00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geçmişten gelen hiçbir hesap kalmadı”
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