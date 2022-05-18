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    • 18.05.2022 12:13
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    • 18.05.2022 12:13
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    Müge Anlı rüzgarı! İki ödül birden aldı

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ödüllerine yenisini ekledi. Müge Anlı “Yılın En İyi Kadın Sunucusu” seçilirken programı ise “Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı” kategorisinde ödül aldı.

    Müge Anlı rüzgarı!

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ödüllerine yenisini ekledi.

    MÜGE ANLI'YA İKİ ÖDÜL BİRDEN
    Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Proje Araştırma ve Geliştirme Topluluğunun bu yıl beşincisi düzenlendiği Vizyon Ödülleri'nde Anlı, iki kategoride ödüle layık görüldü.

    Müge Anlı "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" seçilirken programı ise "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" kategorisinde ödül aldı. Anlı bu ödülle birlikte üst üste beşinci defa En İyi Kadın Sunucu ödülüne hak kazanmış oldu.

    Ödülünü üniversiteli gençlerden alan Anlı, "Gençlere güveniyor ve çok seviyorum. İyi ki varsınız." Diyerek teşekkür etti.
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