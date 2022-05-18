Müge Anlı rüzgarı! İki ödül birden aldı

Müge Anlı "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" seçilirken programı ise "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" kategorisinde ödül aldı. Anlı bu ödülle birlikte üst üste beşinci defa En İyi Kadın Sunucu ödülüne hak kazanmış oldu.

Ödülünü üniversiteli gençlerden alan Anlı, "Gençlere güveniyor ve çok seviyorum. İyi ki varsınız." Diyerek teşekkür etti.