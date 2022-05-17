Kam Kadın Arçuray; Batuga’yı Orhun’un suyu, kil ve ateşle işte böyle tedavi etti!

Arçuray elindeki tastan birkaç damla suyu önce Batuga'nın alnından dökerken "Orhun'un kutsal suyu Aladağ'dan aşarsın. Bedenimizden geçer, ruhumuzda yaşarsın " sözleriyle kalan suyu da Batuga'nın üzerine serpti. Arçuray "Orhun'un kutsal suyu, ruhla bedeni bir kıl, kemikleri kaynat, Tegin'i hür kıl. Tanrı Dağ'dan esen yel toprağı süpür de gel, Ataların ruhunu Tegin'e getir de gel "sözleri üzerine içeriye rüzgar ve ışık girer.