Kam Kadın Arçuray; Batuga’yı Orhun’un suyu, kil ve ateşle işte böyle tedavi etti!

'Destan'ın 23'üncü bölümünde Kam Kadın Arçuray, Batuga'nın kırılan kemiklerini, çolak olan kolunu ve topal olan ayağını iyileştirmek için yatağa yatırdığı Batuga'nın üzerine Orhun Nehri'nin kutsal suyunu serpti.
Arçuray elindeki tastan birkaç damla suyu önce Batuga'nın alnından dökerken "Orhun'un kutsal suyu Aladağ'dan aşarsın. Bedenimizden geçer, ruhumuzda yaşarsın " sözleriyle kalan suyu da Batuga'nın üzerine serpti. Arçuray "Orhun'un kutsal suyu, ruhla bedeni bir kıl, kemikleri kaynat, Tegin'i hür kıl. Tanrı Dağ'dan esen yel toprağı süpür de gel, Ataların ruhunu Tegin'e getir de gel "sözleri üzerine içeriye rüzgar ve ışık girer.
Arçuray, Batuga'nın üzerine Orhun Nehri'nin kutsal suyunu döktükten sonra "Toprak bedenin özü, Yüce Ülgen'in yüzü. Kaynatsın kemiğini Gök Tahtı'nın yıldızı…" diyerek Batuga'nın başı hariç tüm bedenini çamurla/killi toprakla kapladı.