Teşkilat'ın kötü adamı Yıldırım Koral gerçeği şoke etti! Fenomen dizide 2 flaş ayrılık! 4 başrolün gidişinden sonra o kilit isimler de...

Teşkilat dağılmaya devam ediyor. Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan dizi her bölümüyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun'ın yer aldığı fenomen dizi sezon finali yapmaya hazırlanırken ortaya çıkan gerçek izleyiciyi üzdü. Bir dönem dizide yer alan ve karakterleri bir hayli sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Mesut Akusta ve Tuncer Salman Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra izleyiciler tepki göstermişti. Bu kez kadroya bir isim daha veda ediyor. Bakalım izleyicilerin tepkisi ne olacak. İşte Teşkilat'tan ayrılacak o oyuncu...
TEŞKİLAT'TA 5. AYRILIK!
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Teşkilat dizisinde 5. kez ayrılık yaşanıyor. Mesut Akusta (Mete Yücesoy), Ezgi Eyüboğlu (Ceren Özdoğa), Tuncer Salman (Hakkı Dayı), Hakan Boyav (Sadık Özmertli) isimlerinin vedasının ardından Ezgi Şenler de ekibe veda edecek.
Dizide Pınar karakterine hayat veren Şenler'in senaryodaki hikayesinin sona erdiği ortaya çıktı.
SADECE BU DA DEĞİL!
Ezgi Şenler'in ayrılığı kesinken, Gürkan Uygun'un hikayesinin biteceği iddiası da çok konuşuldu. Dizinin kötü karakteri Yıldırım Koral'ın hikayesinin de biteceği öne sürüldü. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.