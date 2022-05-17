Teşkilat'ın kötü adamı Yıldırım Koral gerçeği şoke etti! Fenomen dizide 2 flaş ayrılık! 4 başrolün gidişinden sonra o kilit isimler de...

Teşkilat dağılmaya devam ediyor. Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan dizi her bölümüyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun'ın yer aldığı fenomen dizi sezon finali yapmaya hazırlanırken ortaya çıkan gerçek izleyiciyi üzdü. Bir dönem dizide yer alan ve karakterleri bir hayli sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Mesut Akusta ve Tuncer Salman Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra izleyiciler tepki göstermişti. Bu kez kadroya bir isim daha veda ediyor. Bakalım izleyicilerin tepkisi ne olacak. İşte Teşkilat'tan ayrılacak o oyuncu...