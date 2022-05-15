Gündüz Bey şehit mi oldu? Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Herkesi gördüm ama ağabeyimi göremedim”

Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümünde İnegöl'ü kuşatan Osman Bey, Kayılar ve himayesindeki diğer Türk Beyliklerinden oluşan ordusuna "Beylerim! Alplarım! Bu alemde her şey vaktini bekler! İnegöl de vaktini beklerdi! Ektiğimiz tohum, filizlendi, palazlandı, koca çınar olmanın arifesindedir! Dallarını göğe uzatır! Ya İnegöl'ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir!" sözleriyle son konuşmasını yapması ardından Fetih başlar. Osman Bey ve alpları surlara dayanmıştır. Gündüz Bey, mancınıklardan İnegöl'e ateş ve barut yağdırır. İçeride Nikola, Osman Bey ve ordusunu püskürtmek için çareler aramaktadırlar. Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye ve surlarda büyük gedikler açılmaya başlanmıştır. Aktemur, Gencebey, Şamil ve Turahan sur üzerinde önlerine gelen Nikola'nın askerlerini biçe biçe ilerlemektedirler. Kılıç kılıca, yumruk yumruğa dövüşerek kalenin köprüsünü açarlar.