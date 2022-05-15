Akkız, Batuga’ya kavuştu! Destan 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Yaşadığını bilirdim”

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İtbaraklar tarafından kaçırılan Batuga'ya kavuşan Akkız'ın "Yaşadığını bilirdim" sözleri fragmana damga vurdu.
OĞUZ KAĞAN'IN DÜŞMANLARI VAHŞİ İTBARAKLAR ASIRLAR SONRA GERİ DÖNDÜ!
Destan, atv ekranındaki 22'nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.
'Destan'ın 22. bölümünde saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizken kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Ulu Ece, Kaya, Balamir ve Çolpan'ın yargılanmaları sırasında yargının yapıldığı taht salonuna Yaman kucağında ayağı sarılı Sırma'yla girdi.
Herkes şaşkınken Sırma'nın ''Canavarlar. Kimseyi sağ bırakmadılar! Kafalarında it başlığı vardı." sözlerine Yaman "İnsan soylu it huylulardı! Türkleri kılıçtan geçirecekler! Gök Orda'ya gelirler! " sözleriyle destek verir. Yaman ve Sırma'nın söyledikleri herkesi şoke ederken Danış Ata'nın "İtbaraklar… Dönmüşler…" sözleri salonda duyulur.