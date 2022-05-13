Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de büyük final heyecanı!

Kim kime kaç puan verdi? Beceriksizlikle suçlanan yabancı gelin Şiva final gününün kazananı olabilecek mi? Bu hafta yarışmaya veda eden sürpriz isim kim olacak? Hangi kayınvalide final günü gelini ve oğlunun yanında yer almadı? Bir puan aldığını duyan Gülden nasıl isyan etti?