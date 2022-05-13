Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de büyük final heyecanı!

En büyük rakibi Zeynep gelinden bir almasına rağmen Şiva haftayı birincilikle noktaladı. Favori gelin adayı Gülden ise haftanın beşincisi olarak herkesi şaşkınlığa uğrattı. Beşincilik karşısında gözyaşlarını tutamayan Gülden en büyük desteği rakibi Alisa'dan aldı.
Her hafta birbirlerini geride bırakmak için farklı menüler hazırlayan çiftler, özel hayatlarıyla da yarışmaya damga vurdu. Sohbetin, eğlencenin ve mücadelenin hiç eksilmediği programda haftanın kazananı Şiva hangi menüyü sundu?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de haftanın birincisi kim olacak? Tam altınların sahibi hangi gelin adayı olacak? Gelinler arasında rekabetin tırmandığı büyük final heyecanında hangi çift altınlarına altın ekleyecek? Sosyal medya fenomeni Burcu Aslan diğer gelinleri ne ile suçladı?