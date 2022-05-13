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    • 14.05.2022 00:19
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    • 14.05.2022 00:19
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    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de büyük final heyecanı!

    atv’nin sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de kıyasıya yarış devam ediyor. Her hafta beş tam altın için mücadele eden çiftler hem mutfakta hem sofra düzeninde yarıştı. Zaman zaman seslerin yükseldiği programda verilen yemek tarifleri de öne çıktı. Eğlence dolu programda haftanın finali büyük heyecana sahne oldu. Zahide Yetiş’in başarılı sunumuyla daha da renklenen programda tam altınlar hangi yarışmacı aldı? İşte detaylar...

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de büyük final heyecanı!

    En büyük rakibi Zeynep gelinden bir almasına rağmen Şiva haftayı birincilikle noktaladı. Favori gelin adayı Gülden ise haftanın beşincisi olarak herkesi şaşkınlığa uğrattı. Beşincilik karşısında gözyaşlarını tutamayan Gülden en büyük desteği rakibi Alisa'dan aldı.

    Her hafta birbirlerini geride bırakmak için farklı menüler hazırlayan çiftler, özel hayatlarıyla da yarışmaya damga vurdu. Sohbetin, eğlencenin ve mücadelenin hiç eksilmediği programda haftanın kazananı Şiva hangi menüyü sundu?

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de haftanın birincisi kim olacak? Tam altınların sahibi hangi gelin adayı olacak? Gelinler arasında rekabetin tırmandığı büyük final heyecanında hangi çift altınlarına altın ekleyecek? Sosyal medya fenomeni Burcu Aslan diğer gelinleri ne ile suçladı?

        Kim kime kaç puan verdi? Beceriksizlikle suçlanan yabancı gelin Şiva final gününün kazananı olabilecek mi? Bu hafta yarışmaya veda eden sürpriz isim kim olacak? Hangi kayınvalide final günü gelini ve oğlunun yanında yer almadı? Bir puan aldığını duyan Gülden nasıl isyan etti?

        Gelinler arasında en yüksek puanın sahibi kim oldu? İkinci birinciliği alan Şiva rakiplerine nasıl nispet yaptı? Final günü gelinler arasındaki gerginliğin sebebi neydi? Alisa, eşi Sergen'e verdiği puanlar yüzünden niçin sinirlendi? Stüdyoda seslerin yükseldiği büyük final heyecanı…

        Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hafta içi her gün 14.00'te atv'de.
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