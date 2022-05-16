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    • 16.05.2022 09:50
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    • 18.05.2022 13:59
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    MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE 18 Mayıs 2022 izle

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir babanın dramı, büyük endişe, gözyaşları... 13 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! Amasya’da cinayet! Kıskançlık mı? İntikam mı? Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Ünlü kuaförün şüpheli kaybı! Kaldıkları ev, yakılan yatak, kuşku uyandıran detaylar, sevgilisinin sessizliği... Savaş Aydoğan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle... .

    Müge Anlı’da bugün ne oldu? 18 Mayıs

    Müge Anlı canlı yayın... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    MÜGE ANLI SON BÖLÜM

    Amasya'da cinayete kurban giden Muhammet Burhan olayı geçtiğimiz günden beri Müge Anlı'da işleniyor. Müge Anlı, tüm akrabaları tek tek dinleyip kimden şüphelendiklerini sordu. Tüm akrabalar iki isimden şüphelendiklerini ifade etti. Onlar da Muhammet Burhan'ın karısı ve karısının sevgilisi Selami oldu. Müge Anlı'da günlerdir bu olayın detayları üzerinde duruluyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinde merak edilenler...

    UĞUR KAHRAMAN OLAYI ÇÖZÜLDÜ

    29 yaşındaki Uğur Kahraman, İstanbul Tuzla'daki evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Kaybının 18'inci gününde beklenen itiraf geldi. Eski kayınpederi Hüseyin Sezer, eski damadı Uğur Kahraman'ı başından silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Öldürülen Uğur Kahraman'ın kuzeni yaptığı açıklamada, "Müge Anlı'dan isteğimiz bu işin peşini bırakmasın. Hüseyin Sezer denilen kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE 18 Mayıs 2022 izle
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