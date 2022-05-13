Suzan’ın çaresiz anları! Kardeşlerim 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım sana emanet”

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tutuklanan Suzan'ın "Kızım sana emanet" sözleri ise fragmana damga vurdu.
KARDEŞLERİM 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken, Akif de çaresizce, Suzan'ı cezaevinden nasıl kurtaracağını ve şirketin borçlarını ne şekilde ödeyeceğini düşünmektedir.
Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır.
Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.