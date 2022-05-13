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    • Televizyon
    • 13.05.2022 20:15
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    • 13.05.2022 20:15
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    Suzan’ın çaresiz anları! Kardeşlerim 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım sana emanet”

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana tutuklanan Suzan’ın “Kızım sana emanet” sözleri damga vurdu. İşte kadrosunda Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim’in 52. bölüm 2. fragmanı...

    “Kızım sana emanet”

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tutuklanan Suzan'ın "Kızım sana emanet" sözleri ise fragmana damga vurdu.

    KARDEŞLERİM 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken, Akif de çaresizce, Suzan'ı cezaevinden nasıl kurtaracağını ve şirketin borçlarını ne şekilde ödeyeceğini düşünmektedir.

    Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır.

    Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).
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        Haberler Televizyon Suzan’ın çaresiz anları! Kardeşlerim 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım sana emanet”
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