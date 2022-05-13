Destan 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gök Saray hainlerin barınağı oldu”

Destan'ın merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Meraklı bekleyiş öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Alpagu Han'ın "Gök Saray hainlerin barınağı oldu" şeklindeki sözleri damga vurdu.

DESTAN 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.