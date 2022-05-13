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    • Televizyon
    • 13.05.2022 20:03
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    • 13.05.2022 20:24
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    Destan 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gök Saray hainlerin barınağı oldu”

    ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Destan’ın merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünü Edip Tepeli, Ebru Şahin ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Alpagu Han’ın “Gök Saray hainlerin barınağı oldu” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan’ın nefes kesen 23. bölüm fragmanı...

    “Gök Saray hainlerin barınağı oldu”

    Destan'ın merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Meraklı bekleyiş öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Alpagu Han'ın "Gök Saray hainlerin barınağı oldu" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    DESTAN 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.

    KAYA GÖK HANLIĞI TAHTINA OTURUYOR
    Temur tarafından oba baskınını ve Tutkun'u öldürttüğünü itiraf etmesi için yaralanan Kaya, acımaz İtbarakların dönüşüyle nefes alırken düşman üzerine giden Alpagu Han'ın yerine, Gök Tahtına oturur.

    OĞUZ KAĞAN'IN DÜŞMANLARI GERİ DÖNÜYOR
    Saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizdir.

        Kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştır.

        DESTANSI AŞK
        Yeni ve korkunç bir düşmanla karşı karşıya gelen Alpagu Han, Akkız'a kendisi dönene kadar Gök Orda şehri ve sarayın güvenliği görevini vermiştir.

        Acımasız İtbaraklar, Akkız ve Batuga arasındaki aşkı da tehlikeye sokar. Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ve Batuga'nın destansı aşkı yeniden sınanacaktır.
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