Engelli kızının boşanması için dava açmıştı! Damadıyla ilgili gelen ihbar kan dondurdu! Savunması Esra Erol'u çileden çıkardı

Eşi İrem'i engelli olarak görmediğini ifade eden Musa, her şeyin başlangıcının yaşadıkları yer olduğunu belirtti. Musa, "Ben Uşaklıyım, İrem'in ailesi İzmir'de yaşıyor. Evlenmeden önce İzmir'de yaşamamızı istediler ama ben onların aile kavgalarına dayanamadım. Biz Uşak'a dönünce bizi ayırmaya çalıştılar" diye konuştu.