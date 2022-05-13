Engelli kızının boşanması için dava açmıştı! Damadıyla ilgili gelen ihbar kan dondurdu! Savunması Esra Erol'u çileden çıkardı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran yüzde 83 fiziksel engelli olan İrem, vasisi konumunda bulunan anne Hacer Dere'nin kendi adına boşanma davası açtığını söyledi.
Evliliklerinde boşanmayı gerektirecek hiçbir durum olmadığını öne süren genç çift ise Esra Erol'da canlı yayınında yardım istedi.
Eşi İrem'i engelli olarak görmediğini ifade eden Musa, her şeyin başlangıcının yaşadıkları yer olduğunu belirtti. Musa, "Ben Uşaklıyım, İrem'in ailesi İzmir'de yaşıyor. Evlenmeden önce İzmir'de yaşamamızı istediler ama ben onların aile kavgalarına dayanamadım. Biz Uşak'a dönünce bizi ayırmaya çalıştılar" diye konuştu.