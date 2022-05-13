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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 13.05.2022 19:38
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    • 13.05.2022 19:46
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    Engelli kızının boşanması için dava açmıştı! Damadıyla ilgili gelen ihbar kan dondurdu! Savunması Esra Erol'u çileden çıkardı

    Yüzde 83 fiziksel engelli olan İrem, eşi Musa ile Esra Erol’da programına başvurarak vasisi konumunda bulunan annesi Hacer Dere’nin kendi adına boşanma davası açtığını belirtti ve yardım istedi. 6,5 aylık hamile olduğu öğrenilen İrem, bugünkü canlı yayında annesiyle yüzleşti. Hacer Hanım geri adım atmayınca genç kız ağlama krizine girdi. Öte yandan Musa hakkında gelen bir ihbar tüm stüdyoya buz kestirdi. İşte detaylar...

    Stüdyo buz kesti! Küçük yaşta bir kıza istismarda bulundu

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran yüzde 83 fiziksel engelli olan İrem, vasisi konumunda bulunan anne Hacer Dere'nin kendi adına boşanma davası açtığını söyledi.

    Evliliklerinde boşanmayı gerektirecek hiçbir durum olmadığını öne süren genç çift ise Esra Erol'da canlı yayınında yardım istedi.

    Eşi İrem'i engelli olarak görmediğini ifade eden Musa, her şeyin başlangıcının yaşadıkları yer olduğunu belirtti. Musa, "Ben Uşaklıyım, İrem'in ailesi İzmir'de yaşıyor. Evlenmeden önce İzmir'de yaşamamızı istediler ama ben onların aile kavgalarına dayanamadım. Biz Uşak'a dönünce bizi ayırmaya çalıştılar" diye konuştu.

        Canlı yayına bağlanan anne Hacer Dere ise kızının bir evi çekip çevirebilecek kapasitede olmadığını söyledi. Dere, "Musa'nın sabıkası olduğu için ailemde kimse onu damat olarak kabul etmedi. Ben uğraştım, iyidir dedim ve herkesi karşıma aldım" dedi. Kızının Uşak'ta çok kötü bir evde yaşadığını anlatan anne, kızının şiddet gördüğünü öne sürdü.

        HACER DERE CANLI YAYINDA!
        ATV canlı yayınına katılan Hacer Hanım, kızı ve damadı ile uzlaşmaya çalıştı. Aynı evce yaşamayı teklif eden Hacer Hanım, karşı taraf bu karar yanaşmayınca geri adım atmadı.

        Bu sırada genç kız gözyaşlarına boğulurken canlı yayına gelen bir ihbar tüm stüdyoya buz kestirdi.

            İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Musa hakkında şunları söyledi: "Musa daha önce 10 yaşındaki akrabasını istismar etti. Şu an devam eden mahkemeleri var. 26 Mayısta duruşmaları var"

            Bunun üzerine Musa, "O davada 7 kişi var, sadece ben değilim. Şu an 24 yaşında o zaman 18 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.Esra Erol ise "10, 18, 50 yaş fark etmez. Birinin bedenine onun izni olmadan dokunamazsınız" diyerek Musa'nın akılalmaz savunmasına karşı çıktı.

            İhbarda bulunan genç kadın, olayın detaylarını anlatırken İrem "Geçip giden bir olay" diyerek eşinden vazgeçmediğini söyledi.
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            Haberler Televizyon Engelli kızının boşanması için dava açmıştı! Damadıyla ilgili gelen ihbar kan dondurdu! Savunması Esra Erol'u çileden çıkardı
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