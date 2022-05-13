GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! 5 altın bileziğin sahibi...

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün! 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı yemek programında her hafta Cuma günü bir isim 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Bu haftanın kazanan ismi merak konusu oldu. Ünlü sunucu Nursel Ergin az sonra 13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumunu açıklayacak. Ardından haftanın ve günün birincisi belli oldu. Bir isimde yarışmaya veda edecek. Peki GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Bugün kim birinci oldu?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?
13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı. Nursel Ergin'in biraz sonra puanları açıklaması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
GELİNİM MUTFAKTA'DA OLAYLI FİNAL!
Gelinim Mutfakta 930. bölümünde Senanur, Sevilay Hanımı çileden çıkarıyor.
Hafta boyunca kötü puanlar alan Miyase, gelinlerin hışmına uğruyor.
Özellikle Senanur'un, Miyase'ye "Etkisiz eleman!" diye hitap etmesi Sevilay Hanımı çok sinirlendiriyor.
Sevilay Hanım, "Sen kime diyorsun etkisiz eleman, heyyy!" sözleriyle mutfağa giriş yaptı.
Gelini Miyase, kayınvalidesinin bu tavırlarına çok şaşırdı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.