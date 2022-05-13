GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! 5 altın bileziğin sahibi...

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün! 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı yemek programında her hafta Cuma günü bir isim 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Bu haftanın kazanan ismi merak konusu oldu. Ünlü sunucu Nursel Ergin az sonra 13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumunu açıklayacak. Ardından haftanın ve günün birincisi belli oldu. Bir isimde yarışmaya veda edecek. Peki GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Bugün kim birinci oldu?